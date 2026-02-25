Українців закликають поділитися особистими історіями про війну, аби зберегти пам’ять для майбутнього: як взяти участь

Руйнування у Костянтинівці. Ілюстративне фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На річницю повномасштабного вторгнення онлайн-платформа Svidok.org запустила всеукраїнську ініціативу зі збору особистих свідчень про війну. Хоч вона ще триває, команда проєкту закликає фіксувати свій досвід зараз, поки деталі не стерлися з пам’яті. Розповідаємо, як поділитися історіями та скільки людей вже це зробили.

Про ініціативу журналісти Вільного Радіо дізналися з наданого платформою Svidok пресрелізу.

Зареєструватися на платформі Svidok, аби залишити власні спогади, можна на сайті за посиланням, через телеграм-бот @SvidokNoteBot або зателефонувавши на безкоштовну лінію за номером: 0 800 507 480. До тексту можна додавати фото та відео.

Організатори гарантують конфіденційність: з персональних даних публікують тільки назву населеного пункту, де відбувалися описані події. Для авторів з тимчасово окупованих територій передбачена окрема позначка — їхні дописи з’являються лише тоді, коли це не становить загрози безпеці. Сервери платформи розміщені в Німеччині та США.

Анонімні розповіді про воєнні та екологічні злочини команда передає Офісу Генерального прокурора та Міжнародному кримінальному суду. За словами директорки з контенту та комунікацій Олени Кук, понад 350 з опублікованих історій уже долучили до досудових розслідувань. Втім, більше деталей співпраці з правоохоронцями у Svidok не розкривають з міркувань безпеки.

Також участь у проєкті можна розглядати як форму допомоги війську, адже там діє акція: за кожну опубліковану від 16 лютого по 16 березня розповідь про воєнний злочин донори передають по 50 гривень на користь збору Фонду Сергія Притули та Національної бібліотеки Ярослава Мудрого на перехоплювачі “Шахедів”.

Окрім цього, за допомогою свідчень від українців платформа влаштовує виставки за кордоном, аби розповісти світу про війну в Україні.

Нині на платформі зареєстровані майже 5 500 українців, опубліковані приблизно 4 000 історій. Люди описують там різний досвід, пов’язаний із війною: перші дні вторгнення, окупацію, евакуацію, волонтерство і щоденне життя під обстрілами.

“У нашому районі, де проспект Лобановського, в перший день тривоги не лунали. Перша була 25 лютого. У ніч з 25 на 26 лютого ми були в укритті, тільки прийшли і заснули – стався о 8:00 приліт ракети в будинок на Лобановського, 4. Фото, які додаю, зроблені того ж дня.

Дочекалися повернення батьків 9 березня. Виїжджаючи з Бучі, вони вже не сподівалися побачити свою квартиру цілою… Всі перші тижні ми не вимикали радіо, в режимі 24/7 слухали новини. Стрімкість подій приголомшувала. Почав вести щоденник війни до літа 2022 року. Щоб не збожеволіти від валу трагічних подій перших тижнів”, — так описав свій досвід Олександр, один із користувачів платформи, який був на початку вторгнення у Києві.

Нагадаємо, Міжнародний Реєстр збитків тепер приймає заяви від українців, які вимушено виїхали за кордон через відкрите вторгнення Росії. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як податися.