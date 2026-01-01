Молодецьке на мапі DeepState

Українські військові спростували заяви представників Росії про окупацію села Молодецького в Удачненській громаді. Оборонці стверджують, що він залишається під контролем Сил оборони, а зворотні твердження є частиною російської інформаційної війни.

Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування “Схід” Сухопутних військ ЗСУ.

“Наголошуємо, Молодецьке залишається під контролем Сил оборони України. Оборону населеного пункту впевнено тримають воїни бригади “Спартан”, — зазначили в ОК “Схід”.

Село Молодецьке розташоване на адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями, за два кілометри на захід від адмінцентру громади, селища Удачного.

Аналітики проєкту DeepState, які ведуть онлайн-мапу бойових дій на основі даних із відкритих джерел, повністю відносять територію Молодецького до сірої зони, а Удачне — до тимчасово окупованої території. Втім, згідно з мапою від DeepState, росіяни підійшли впритул до Молодецького 30 грудня. Удачне аналітики вважають вже окупованим.

У оперативному командуванні “Схід” Сухопутних військ ЗСУ стверджують, що Покровський напрямок, до якого відносяться згадані вище населені пункти, залишається найбільш пріоритетним для росіян. Саме тут вони сконцентрували своє найбільше угрупування та продовжують проводити регулярні атаки.

Українські сили, уточнюють у “Сході”, стримують штурми загарбників та завдають їм втрат. Оборонна операція триває.

Нагадаємо, станом на 31 грудня 2025 року селище Котлине під Покровськом не захоплене росіянами. Попри відповідні заяви окупантів, українські військові опублікували відео з українським прапором у населеному пункті.