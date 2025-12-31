Українські військові заявили, що контролюють селище Котлине під Покровськом

Підтримайте Вільне Радіо
Станом на 31 грудня 2025 року селище Котлине під Покровськом не захоплене росіянами. Попри відповідні заяви окупантів, українські військові опублікували відео з українським прапором у населеному пункті.
Про ситуацію у Котлиному повідомили в 152 окремій єгерській бригаді імені Симона Петлюри.
“В інформаційному просторі з’явилися заяви про нібито захоплення населеного пункту Котлине, котрий входить до зони відповідальності 152 окремої єгерської бригади.
Офіційно заявляємо: дана інформація не відповідає дійсності.
Наші воїни майже рік непохитно стоять на цих рубежах, стримуючи противника, відбиваючи його спроби просування і знищуючи ворожу піхоту та техніку. Котлине залишається під контролем Сил оборони України, а будь-які розмови про «захоплення»залишаються черговою інформаційною маніпуляцією ворога «під ялиночку”, — повідомили в бригаді.
На опублікованому відео видно український прапор.
Станом на 31 грудня 2025 року за даними проєкту DeepState, частина Котлиного позначена як окупована.
У жовтні, коли російське загарбники майже вдвічі збільшили кількість штурмів у районі Покровська, вони наступали з флангів, зокрема
зокрема в районі Котлиного та Родинського.
Нагадаємо, 31 грудня в Угрупованні військ “Схід” спростували заяви росіян про захоплення Родинського. Військові також продемонстрували відео з українським прапором у населеному пункті.