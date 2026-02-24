Село Попів Яр Іллінівської громади офіційно визнали окупованим (деталі)

Ситуація на фронті навколо Попового Яру 24 лютого 2026 року. Скриншот мапи: DeepState

Українська влада визнала село Попів Яр Іллінівської громади окупованим з 1 листопада 2025 року. Але затвердили цей статус двома місяцями пізніше — наказом від 22 січня 2026 року, а суспільству про це повідомили ще через місяць. Тепер із 25 населених пунктів громади в тимчасовій окупації офіційно перебувають 13. Ще 12 — у статусі території активних бойових дій.

Про ці зміни журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Міністерства розвитку громад та територій України №114 від 22 січня 2026 року “Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією”.

У статусі території можливих бойових дій Попів Яр перебував лише один день — 24 лютого 2022 року. З 25 лютого 2022 року до 18 серпня 2023 року село фігурувало в документах як територія активних бойових дій, а з 18 серпня 2023 року до 30 жовтня 2025 року також перебувало в зоні активних бойових дій, але вже з припискою “на якій функціонують державні електронні інформаційні ресурси”.

Окупованим Попів Яр визнали 1 листопада 2025 року. Тож, виходячи з документів, 31 жовтня село не мало визначеного статусу. Журналісти Вільного Радіо надіслали запит до Міністерства розвитку громад та територій України з проханням уточнити, який статус мало село 31 жовтня 2025 року.

Попів Яр — це село на межі Костянтинівського та Покровського районів. До повномасштабного вторгнення тут мешкали близько 120 людей.

У 2011 році біля Попового Яру археологічна експедиція Донецького обласного краєзнавчого музею проводила розкопки п’яти курганів, де знайшли поховання віком у кілька тисяч років.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо підготували повний перелік населених пунктів Донецької області, які офіційно визнали тимчасово окупованими. Станом на лютий 2026 року 447 населених пунктів Донеччини отримали статус окупованих після початку відкритого російського вторгнення. Ще 439 населених пунктів області перебувають в окупації з 2014 року.