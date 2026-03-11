Ілюстративне фото: Pexels

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У бюджеті Селидівської громади на цей рік заклали кошти на заклади культури та освіти, які вціліли після торішніх скорочень — більшість із них працює дистанційно.

Цю інформацію журналісти Вільного Радіо отримали у відповідь на запит до Селидівської міської військової адміністрації та із затвердженого бюджету громади на 2026 рік.

На початку 2026 року в бюджеті Селидівської громади заклали більше ніж 9 млн грн на культуру. Найбільше — 4,2 млн грн — піде на роботу музичної школи, яка працює в дистанційному форматі. Ще 1,6 млн грн виділили на бібліотеку, яка нині працює у Кам’янському на базі Центру підтримки ВПО “Селидове.UA”. Окремо передбачили 500 тис. грн на культурні заходи.

На освіту виділили дещо більше. Усього за рік громада планує витратити на цю сферу 13,1 млн грн (без урахування освітніх субвенцій та дотацій). Із цієї суми 1,7 млн грн піде на дитячі садки, які працюють дистанційно. Ще майже 800 тис. грн заклали на школи — три з них також навчають дітей онлайн. На гуртки та інші позашкільні заняття передбачили 2 млн грн, один заклад працює у змішаному форматі — частково очно, частково дистанційно.

Зазначимо, у 2025 році в цій сфері в громаді відбулися скорочення: тут обʼєднали дві музичні школи в одну, закрили три школи, чотири дитячі садки та один позашкільний заклад. У 2026 році нових закриттів не планують — заклади культури й освіти мають працювати й далі.

Раніше ми публікували повний матеріал про те, скільки грошей планує отримувати Селидівська громада у 2026 році, на що їх витрачатиме і які сфери буде підтримувати.