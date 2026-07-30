Ілюстративне фото: Селидівська МВА

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Селидівська громада виключила з переліку публічних інвестицій два проєкти будівництва житла для переселенців у Бориславі на Львівщині та Березівці на Одещині. У міській військовій адміністрації пояснили, що реалізацію відклали через земельні та містобудівні питання. Кошти, які планували витратити на ці проєкти у 2026 році, хочуть спрямувати на інші потреби громади.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з протоколу засідання місцевої комісії з питань розподілу публічних інвестицій та відповіді Селидівської міської військової адміністрації на інформаційний запит редакції.

Рішення ухвалили 17 липня під час онлайн-засідання комісії. Із переліку публічних інвестиційних проєктів виключили будівництво багатоквартирного житла для переселенців у Бориславі вартістю понад 4 мільйони гривень та у Березівці вартістю майже 13,8 мільйона гривень. Загалом ідеться про майже 17,8 мільйона гривень.

У Селидівській МВА наголосили, що це рішення не означає відмову від планів забезпечувати переселенців житлом. Реалізацію проєктів відклали, оскільки поки не вдалося завершити всі необхідні підготовчі процедури.

“Рішення щодо виключення інвестиційних проєктів щодо будівництва багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб у місті Борислав та місті Березівка із Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Селидівської міської територіальної громади на 2026 рік було прийнято з урахуванням обставин, що на момент розгляду унеможливлювали реалізацію проєктів у визначені строки”, — повідомили у міській військовій адміністрації.

Там уточнили, що необхідно оформити земельні ділянки у користування міській раді та завершити містобудівні процедури.

У двох будинках планували облаштувати 140 квартир. Попередньо житло там могли отримати близько 240 переселенців із Селидівської громади, однак остаточну кількість майбутніх мешканців мали визначити після розроблення проєктної документації.

Куди спрямують кошти

Гроші, передбачені у бюджеті громади на 2026 рік для цих двох проєктів, планують перерозподілити.

Їх хочуть спрямувати на фінансування закладів охорони здоров’я, заходів соціального захисту населення та підтримку комунального підприємства, яке бере участь в облаштуванні оборонних рубежів на Донеччині.

Після виключення двох проєктів у переліку публічних інвестицій громади на 2026 рік залишилися реконструкція гуртожитку для створення тимчасового житла для переселенців та проєкт розвитку закладів стаціонарного догляду для людей похилого віку й людей з інвалідністю. На їхню реалізацію у місцевому бюджеті передбачили 82,17 мільйона гривень.

Що буде з житловими проєктами

У Селидівській МВА повідомили, що від будівництва житла у Березівці не відмовилися. Після завершення підготовчих процедур проєкт планують повторно включити до середньострокового плану публічних інвестицій громади на 2027–2029 роки та до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій на 2027 рік.

Крім цього, громада продовжує працювати над іншими житловими проєктами для переселенців. Зокрема, опрацьовує можливість залучити державне та міжнародне фінансування, а також готує проєкт реконструкції гуртожитку у селищі Миколаївка на Одещині. Його планують реалізувати за кошти державного та місцевого бюджетів на умовах співфінансування.

“Після усунення обставин, що стали підставою для виключення відповідних ідей публічних інвестиційних проєктів, питання їх повторного подання може бути розглянуте в установленому порядку. Забезпечення житлом мешканців громади залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності Селидівської міської військової адміністрації”, — зазначили в адміністрації.

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