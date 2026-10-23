Селидівська влада збирає дані про загиблих, зниклих безвісти та полонених військових із громади

Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Селидівська міська військова адміністрація закликає мешканців повідомити інформацію про військових із громади, які загинули, зникли безвісти за особливих обставин або перебувають у полоні. Ці дані потрібні для актуалізації списків і підтримки родин.

Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.

Адміністрація оновлює дані стосовно трьох категорій захисників з-поміж мешканців громади: хто загинув під час виконання службового обов’язку, зник безвісти за особливих обставин або перебуває в полоні.

Інформацію приймає управління соціального захисту населення Селидівської міської ради, її можна передати телефоном: +38 (050) 914 25 22.

“Ваші повідомлення є надзвичайно важливими. Вони допоможуть своєчасно оновлювати дані, щоб жоден Герой, а також члени їхніх родин не залишилися без належної уваги, підтримки та турботи з боку громади”, — зазначили у МВА.

Нагадаємо, російські війська зможуть піти у наступ на Дніпропетровську область, якщо Україна відступить з міст Донеччини — Словʼянська, Краматорська та Дружківки. Під загрозою можуть опинитися зокрема Павлоград, Дніпро, Кривий Ріг та Нікополь, заявив президент Володимир Зеленський.