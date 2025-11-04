Селидіввугілля заборгувало підрядникам понад 1,8 мільйона гривень за ремонт і поставку обладнання для шахт

ДП “Селидіввугілля”. Ілюстративне фото: Telegram/МІНЕНЕРГО

У 2023-2024 роках державне підприємство уклало щонайменше три договори з ремонту й закупівлі обладнання для шахт у Гірнику, Новогродівці й Українську, за якими не сплатило. Хоч нині міста окуповані, виконати зобов’язання Селидіввугіллю доведеться.

Про відповідні рішення за жовтень 2025 року журналісти Вільного Радіо дізналися з документів Господарського суду Донецької області.

У вересні 2023 року державне підприємство підписало договір із дніпровською компанією “Лідер Промснаб” про капітальний ремонт двовісних теліжок на шахті “Курахівська”. У лютому 2024 року підрядник полагодив дві одиниці обладнання, але за роботу йому не заплатили.

Пізніше у 2024 році Селидіввугілля уклало ще два договори вже з київською компанією “Спецтрейд ЛТД”. За ними підрядник поставив на шахти “Котляревська” й “Україна” запчастини для центробіжних секційних насосів, але плату за товари теж не отримав.

У 2025 році обидві компанії звернулися із відповідними позовами до суду, однак жодного разу відзиву на заяви в державному підприємстві не надали.

У результаті Селидіввугілля зобов’язали сплатити підрядникам не лише основний борг на 1,6 мільйона гривень сукупно, а й виплатити близько 200 тисяч гривень річних та інфляційних втрат, а також покрити судовий збір.

Подати апеляції державне підприємство може протягом 20 днів із дня складання повних рішень.

