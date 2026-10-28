Де у Билбасівці відключать газ 29 жовтня: повний перелік адрес

Газова плита. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Билбасівці Слов’янської громади 29 жовтня о 7:00 частково припинять подачу газу: на час ремонтних робіт без нього залишаться 295 будинків. Публікуємо перелік адрес і поради мешканцям на час відключення.

Про ремонтні роботи у селищі повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.

Відключення стосуватиметься будинків за такими адресами:

вул. Укр. Добровольців — 1а, 3, 5, 7, 8, 9, 11;

вул. Кремінна — 2, 2а, 5, 5а, 6, 7а, 12;

вул. Джерельна — 5, 7, 9, 11а, 17, 19, 23, 33, 35, 37, 39, 41;

вул. Дорожня — 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15а, 24, 26;

вул. Залізнична — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19;

вул. Центральна — 2, 4, 9, 10, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 31, 37, 41;

вул. Перемоги — 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12;

вул. Квіткова — 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 12, 18, 21, 22, 24, 26;

вул. Мирна — 2а, 3, 3а, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27а;

туп. Мирний — 4;

вул. Ювілейна — 6, 8, 9, 10, 11, 22, 26, 28б, 30, 31, 32а, 38а, 52, 53;

вул. Північна — 2, 4, 8, 11;

вул. Юстиції — 1, 1в, 1а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 13а;

вул. Садова — 4, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 30;

вул. Лесі Українки — 3, 4, 7, 9;

пр. Космонавтів — 3, 4, 6, 7, 7а, 9, 10, 12;

вул. Зоряна — 6, 15, 23, 25, 30, 38, 41, 41а, 42, 43, 46, 48, 49;

вул. Шевченко — 2, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 36, 36а, 37, 38, 49, 53, 55, 61, 63;

вул. Весняна — 2, 3, 5а, 6, 7а, 8, 10, 12, 14, 20а, 22, 24, 24а;

пр. Мостовий — 5, 7, 8, 11, 15;

пр. Вчительський — 1а, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 10, 12, 16, 18;

вул. Благодатна — 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 18а, 22, 28, 29, 31;

пр. Благодатний — 2, 3, 4, 5, 7а, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 22;

вул. Нова — 1, 3, 4а, 5, 6, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

вул. Княгині Ольги — 3, 5, 6, 6а, 7, 13, 15, 15а, 17, 21, 23;

вул. Вишнева — 1, 4, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а;

туп. Новий — 3а, 5а, 8, 14, 15;

туп. Миргородський — 7;

вул. Урожайна — 5, 6, 10, 11, 12, 14, 20;

вул. Івана Кавалерідзе — 7, 25, 26а.

Мешканців цих будинків закликали завчасно підготуватися до відключення газу: перекрити крани перед газовими приладами та не користуватися ними до відновлення.

Термінів завершення робіт у компанії поки не окреслюють.

Нагадаємо, напередодні Донецькоблгаз закликав мешканців Слов’янська повністю припинити користуватися природним газом із 08:00 29 жовтня до 17:00 30 жовтня, адже у цей період у місті триватимуть ремонтні роботи на газових мережах. Про відновлення доступу до блакитного палива у компанії обіцяють повідомити додатково.