Де лінія фронту в Донецькій області на 18 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських ударів по Донецькій області 17 жовтня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Понад 1,7 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за добу 17 жовтня. Через ці атаки загинули семеро людей, ще 14 — зазнали поранень. Жертвами окупантів стали жителі Словʼянська та Краматорська. Більше про ситуацію в регіоні та на його фронтах — читайте далі.

Які міста та села обстріляла Росія на Донеччині 17 жовтня

Упродовж минулої доби під вогнем окупантів були три населені пункти Донецької області, пишуть в поліції. Так, загарбники били по Краматорську, Словʼянську та Біленькому.

Загалом російські війська завдали 1747 ударів по житлових кварталах та лінії фронту регіону. Руйнувань зазнали 65 цивільних об’єктів, з них 57 житлових будинків.

По Слов’янську армійці країни-агресорки завдали девʼять ударів, з них сім — бомбами “КАБ-250”. Шестеро цивільних загинули, ще 13 зазнали поранень. У місті фіксували руйнування девʼяти багатоквартирних і 28 приватних будинків, а ще торгівельного кіоску.

Також одна людина загинула і ще одна зазнала поранень у Краматорську: росіяни скинули пʼять “КАБів” і били дронами. Там дістали пошкоджень 11 багатоповерхівок, шість домівок, приміщення благодійного фонду, автівка “швидкої допомоги” та ще три цивільних машини.

Разом із тим окупанти атакували Біленьке, де понівечили дві приватні оселі, гуртожиток та автомобіль.

Як звітують в Донецькій ОВА, за добу з лінії фронту евакуювали ще 228 людей, зокрема 22 дитини.

Ситуація на фронтах Донецької області

Лиманському напрямку, Українські військові відбивали сім спроб окупантів просунутися на пишуть у Генштабі ЗСУ. Так, окупанти атакували в бік Новосергіївки, Шандриголового, Ставків та Лимана.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби загарбників йти вперед у районі Пискунівки та Юрківки. На Краматорському напрямку вони не штурмували.

Однак на Костянтинівському відтинку ЗСУ відбивали 15 російських штурмів: у районі Костянтинівки та в бік Новоселівки, Миколайпілля, Райського, Грузького, Вільного та Кучерового Яру.