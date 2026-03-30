Наслідки російських атак у Донецькій області за 29 березня 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

1662 атаки по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала поліція за добу 29 березня. Найбільше жертв у минулу неділю було в Краматорську: по місту били з авіації, там загинули троє цивільних, зокрема дитина, поранені ще 16 людей. Розповідаємо про наслідки ударів по регіону за добу.

Щонайменше 10 населених пунктів були під вогнем

Згідно зі зведенням поліції Донеччини, за 29 березня під вогнем були міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка, Райгородок, Святогорівка, Ясногірка, село Хрестище.

Зокрема по Краматорську російські армійці били 14 разів, для атак застосовували 250-кілограмові авіабомби, FPV-дрони та РСЗВ “Смерч”. За уточненими даними, загинули троє людей, зокрема 13-річний хлопчик. Поранені ще 16 людей. Постраждали 17 багатоквартирних і 14 приватних будинків, два заклади освіти, дві адмінбудівлі, заклад культури, кафе, магазин, сім цивільних авто.

Ще двоє людей поранені у Слов’янську: по місту били трьома дронами “Герань-2” та з РСЗВ “Смерч”. Також є нові руйнування: чотири будинки, готель, 39 гаражів та три цивільні авто пошкоджені внаслідок атак.

В Олексієво-Дружківці внаслідок влучання БпЛА “Молнія-2” поранені двоє цивільних мешканців. Ще по одній людині зазнали поранень у місті Добропіллі та селі Хрестище Святогірської громади, де також постраждала приватна оселя.

“У Дружківці FPV-дрони пошкодили цивільне авто, в Ясногірці – вантажівку. У Райгородку пошкоджено три приватних будинки”, — доповнили в поліції.

Додатково правоохоронці зазначили, що за добу, за їхніми підрахунками, на Донеччині зазнали руйнувань 105 цивільних об’єктів. З них 39 — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також за добу атаки фіксували в Різниківці Сіверської громади. Там пошкоджена поки неназвана кількість житлових будинків.

Найбільше атак було поблизу Костянтинівки та Покровська

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували п’ять разів, вони намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в бік населених пунктів Чернещина, Лиман та Новосергіївка;

на Слов’янському напрямку окупанти здійснили шість спроб просунутися вперед. Військовослужбовці ЗСУ зупинили ці дії у районах Рай-Олександрівки, Платонівки, Закітного та Калеників;

у районах населених пунктів Федорівка Друга та Миколаївка на Краматорському напрямку російські сили двічі намагалися просунутися вперед, ЗСУ відбили ці спроби, стверджують у Генштабі;

на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 26 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Степанівки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки;

у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Удачне, Торецьке, Новоолександрівка, Покровськ, Новомиколаївка, Біляківка, Молодецьке, Дачне, Філія та Новопавлівка, а також у бік населеного пункту Ганнівка на Покровському напрямку ЗСУ відбили 31 штурм;

на Олександрівському напрямку окупанти десять разів атакували у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Злагода, Тернове, Вишневе, Рибне та Красногірське.

Нагадаємо, понад 15 млрд грн на житлові сертифікати та грошові виплати за зруйноване житло. Стільки компенсували мешканцям Донецької області за весь період роботи програми “єВідновлення”. На ці кошти переселенці змогли придбати щонайменше 10 700 квартир та будинків в інших регіонах України.