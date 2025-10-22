Розміри середніх пенсій в регіонах України та Києві станом на жовтень 2025 року. Інфографіка: "Опендатабот"

Станом на жовтень 2025 року середня пенсія в Україні становить 6,4 тис. грн. Найбільші пенсійні виплати в середньому отримують жителі Донеччини, тут вони переважають середньоукраїнські близько на 1,5 тис. грн. Друге місце у рейтингу областей за рівнем пенсії посідає інший шахтарський регіон — Луганщина. Втім, найбільші пенсії досі мають кияни.

Про це йдеться в аналітичній публікації сервісу “Опендатабот”, побудованій на даних від Пенсійного фонду України.

Майже третина українських пенсіонерів, понад 3,3 млн людей, отримує менш як 3 340 гривень на місяць. Загальна кількість пенсіонерів в Україні вже досягла 10,2 млн людей.

Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2 300 гривень щомісяця. Разом із тим близько 1,5 мільйона осіб, або 15% від загальної кількості, мають середню виплату 15 750 гривень (приблизно 325 євро).

Ще близько 3 мільйони українських пенсіонерів отримують у середньому 6 860 гривень, а 2,1 мільйона — 4 510 гривень на місяць, йдеться в аналітичній публікації сервісу “Опендатабот”.

Найнижчі середні пенсії в Україні — на Тернопільщині (4997 грн), у Чернівецькій області (5173 грн) та на Закарпатті (5233 грн).

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала проєкт державного бюджету на 2026 рік у першому читанні. Пріоритетом бюджету у наступному році будуть безпека й оборона.