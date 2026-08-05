ПФУ. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

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З 10 серпня у Краматорську та Словʼянську не працюватимуть сервісні центри Пенсійного фонду. Чому фахівці не прийматимуть відвідувачів — не уточнюють. Розповідаємо, де ще можна отримати необхідні послуги.

Про це повідомили у Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

Там розповіли, що не прийматимуть відвідувачів у сервісних центрах Пенсійного фонду в Краматорську та Словʼянську з 10 серпня. Причину таких тимчасових обмежень не пояснюють.

Найближчий працюючий осередок із надання таких послуг у Донецькій області залишається за адресою: с-ще Олександрівка, вул. Самарська, 5.

Разом із тим консультації з питань пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних допомог, житлових субсидій та пільг можна отримати за телефонами:

0-800-400-870;

0-800-406-360;

0-800-406-370.