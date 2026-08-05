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Сервісні центри Пенсійного фонду в Краматорську та Словʼянську не працюватимуть з 10 серпня (деталі)

Богдан Комаровський
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З 10 серпня у Краматорську та Словʼянську не працюватимуть сервісні центри Пенсійного фонду. Чому фахівці не прийматимуть відвідувачів — не уточнюють. Розповідаємо, де ще можна отримати необхідні послуги.

Про це повідомили у Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

Там розповіли, що не прийматимуть відвідувачів у сервісних центрах Пенсійного фонду в Краматорську та Словʼянську з 10 серпня. Причину таких тимчасових обмежень не пояснюють.

Найближчий працюючий осередок із надання таких послуг у Донецькій області залишається за адресою: с-ще Олександрівка, вул. Самарська, 5.

Разом із тим консультації з питань пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних допомог, житлових субсидій та пільг можна отримати за телефонами:

  • 0-800-400-870;
  • 0-800-406-360;
  • 0-800-406-370.
Додатковий номер для звернень через Viber, WhatsApp, Telegram: +38 (066) 530-84-71.

Нагадаємо, на тлі погіршення безпекової ситуації у Краматорській громаді перестануть вивозити сміття за деякими адресами – у Малотаранівці, Красноторці та Біленькому. Плату за ці послуги не нараховуватимуть.

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