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З 10 серпня у Краматорську та Словʼянську не працюватимуть сервісні центри Пенсійного фонду. Чому фахівці не прийматимуть відвідувачів — не уточнюють. Розповідаємо, де ще можна отримати необхідні послуги.
Про це повідомили у Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.
Там розповіли, що не прийматимуть відвідувачів у сервісних центрах Пенсійного фонду в Краматорську та Словʼянську з 10 серпня. Причину таких тимчасових обмежень не пояснюють.
Разом із тим консультації з питань пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних допомог, житлових субсидій та пільг можна отримати за телефонами:
Нагадаємо, на тлі погіршення безпекової ситуації у Краматорській громаді перестануть вивозити сміття за деякими адресами – у Малотаранівці, Красноторці та Біленькому. Плату за ці послуги не нараховуватимуть.