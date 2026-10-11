Шахівська військова адміністрація працює у Золотоноші на Черкащині з 1 жовтня 2026 року

Центральна частина міста Золотоноша на Черкащині. Фото: “Суспільне Черкаси”

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Із 1 жовтня 2026 року працівники Шахівської сільської військової адміністрації працюють у місті Золотоноша Черкаської області. Тимчасове місце розташування визначили через безпекову ситуацію на Донеччині. За новою адресою працюють четверо співробітників адміністрації, зокрема її начальник.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Шахівської сільської військової адміністрації.

Згідно з документом, із 1 жовтня 2026 року фактичним місцем розташування працівників Шахівської СВА визначили місто Золотоноша Черкаської області, Садовий проїзд, 2.

У розпорядженні пояснюють, що рішення ухвалили через безпекову ситуацію на Донеччині. Територію Шахівської громади віднесли до територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Місце роботи на Черкащині визначили для чотирьох працівників адміністрації:

Сергія Сажка — начальника Шахівської СВА;

Лілії Тихонової — заступниці начальника;

Юлії Гриньової — головної спеціалістки з питань бухгалтерського обліку та звітності;

Андрія Камінського — водія.

Усі четверо, відповідно до додатка до розпорядження, мають однакову адресу робочого місця у Золотоноші.

У документі зазначають, що визначення нового місця роботи має допомогти зберегти життя та здоровʼя працівників, а також забезпечити належну роботу військової адміністрації в умовах воєнного стану.

Водночас у розпорядженні йдеться саме про тимчасове фактичне місце розташування працівників адміністрації. Про зміну юридичної адреси установи або перенесення всіх її підрозділів у документі не повідомляють.

Раніше ми писали, що Шахівська громада планує збудувати на Черкащині житловий квартал для 1200 переселенців. У кварталі передбачили 37 будинків. Загальну вартість програми оцінюють майже у 2 мільярди гривень, більшу частину коштів громада розраховує залучити від донорів та партнерів.