Шахівська громада планує збудувати квартал для переселенців у Золотоноші: що відомо

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До 2032 року в Золотоноші на Черкащині хочуть звести житловий квартал, де зможуть оселитися близько 1200 переселенців з Шахівської громади. У кварталі передбачили 37 будинків, а також місце тимчасового проживання, розширення підтриманого проживання та інклюзивний транспорт. Загальну вартість програми оцінюють майже у 2 мільярди гривень, більшу частину коштів громада розраховує залучити від донорів та партнерів.

Про це йдеться у програмі забезпечення житлом мешканців Шахівської громади зі статусом ВПО в інших регіонах України на 2026-2032 роки.

У Шахівській громаді тривають активні бойові дії, а цивільне населення повністю евакуювали. У програмі ситуацію з житлом описують так:

“Більшість житлових об’єктів в населених пунктах громади зруйновані вщент. Мешканці громади втратили доступ до власного житла. Окрім того, значна кількість населення громади не мають змоги отримати компенсацію за знищене майно (…) через відсутність правовстановчих документів на своє житло”, — йдеться у документі.

Яким планують зробити квартал

Житловий квартал хочуть облаштувати на земельній ділянці, яку має передати Золотоніська міська громада. Співпраця між громадами відбувається в межах національного проєкту “Пліч-о-пліч: згуртовані громади”. План передачі землі під житлову забудову передбачили на 2026 рік.

Усього планують збудувати 37 будинків. Близько 70% житла хочуть зробити соціальним — для дітей-сиріт, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, учасників бойових дій, родин загиблих та інших визначених категорій. Ще близько 30% будинків мають бути службовим житлом.

Також у кварталі передбачають місце тимчасового проживання, розширення відділення підтриманого проживання та придбання інклюзивного транспорту.

Програму планують реалізувати у три етапи. У 2026 році хочуть приймати й ремонтувати наявне житло та брати участь у державних програмах його придбання в сільській місцевості.

У 2027-2029 роках передбачили підготовку проєктної документації та будівництво перших 12 будинків приблизно для 386 людей. Протягом 2030-2032 років хочуть завершити будівництво та забезпечити житлом усіх запланованих 1200 мешканців.

Звідки планують взяти гроші

Загальний обсяг фінансування програми становить 1,981 млрд гривень. Із них 1,975 млрд гривень громада розраховує отримати з інших джерел — від донорських організацій, у вигляді грантів, коштів інвесторів, благодійних внесків та від партнерських громад.

Ще 5,4 млн гривень мають виділити з бюджету Шахівської громади, а 1 млн гривень — із державного бюджету.

За розрахунками у програмі, середня вартість будівництва одного будинку становитиме близько 54 мільйонів гривень.

Що планують зробити вже у 2026 році

За кошти субвенції з державного бюджету громада розраховує придбати близько 10 помешкань у сільській місцевості для найбільш вразливих категорій мешканців — самотніх людей похилого віку, людей з інвалідністю та багатодітних сімей. По п’ять таких помешкань планують придбати у 2026 та 2027 роках. На придбання житла у 2026 році передбачили 1 мільйон гривень.

Ще 446 тисяч гривень із бюджету громади передбачили на оцінку майна, послуги нотаріуса та поточний ремонт житла для переселенців.

Де вже живуть шахівчани

Частина переселенців з Шахівської громади вже проживає у селі Кропивна Золотоніської громади. Там у серпні 2025 року відкрили відділення підтриманого проживання для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Станом на серпень 2025 року там жили 14 людей.

У серпні 2026 року в Кропивній також відкрили місце тимчасового проживання. На той момент там мешкали 40 людей.

Крім того, Шахівській громаді передали у комунальну власність 43/100 житлового будинку в Золотоноші.

У програмі зазначають, що цих заходів недостатньо для розв’язання житлової проблеми. Наявні варіанти переважно мають тимчасовий характер, а власного житлового фонду для постійного розселення всіх переселенців громада не має.

Нагадаємо, у Шахівській громаді затвердили нові соціальні програми на 2026 рік: на підтримку вразливих мешканців, військових, мобілізованих і звільнених з полону передбачили понад 2 млн грн.