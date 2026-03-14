Шахраї нібито пропонують жителям Дружківської громади оплатити фото будинків для компенсації (деталі)

Шахраї нібито пропонують жителям Дружківської громади “оплатити” фото будинків для компенсації. Дружківка у лютому 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Посадовці Дружківської МВА стверджують, що жителі громади скаржаться на дзвінки від невідомих номерів. Співрозмовники називають себе нібито представниками військової адміністрації та пропонують за гроші зробити фото та відео зруйнованого житла для оформлення компенсації за програмою “єВідновлення”. Однак ці люди не мають жодного відношення до представників місцевої влади.

Про ситуацію розповіли в Дружківській міській військовій адміністрації.

“Інформація, яку поширюють невідомі особи, не відповідає дійсності. Адміністрація не здійснює жодних телефонних звернень із вимогою або пропозицією оплатити фото чи відеофіксацію пошкодженого житла”, — наголошують у пресслужбі ВА.

Компенсацію за програмою “єВідновлення” можна отримати лише за офіційним механізмом, який не передбачає оплати за фотографування житла сторонньою людиною.

“Закликаємо жителів громади бути обережними, не передавати особисті дані та не погоджуватися на подібні пропозиції. У разі отримання таких дзвінків рекомендується повідомити правоохоронні органи”, — звертаються у військовій адміністрації.

Нагадаємо, у Добропільській МВА розглянула 164 заяви від власників нерухомості у громаді, які хочуть отримати компенсації за зруйноване внаслідок війни житло. Більшість звернень задовольнили — ці люди отримають сертифікати за програмою “єВідновлення”. Чотирьом заявникам відмовили у виплатах, а ще 20 заяв призупинили.