Проукраїнський напис у Лимані. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Профільна комісія при Лиманській міській військовій адміністрації підтвердила знищення ще 10 будинків шляхом дистанційного обстеження: у самому Лимані та шести селах громади. Їхні власники отримують право на державну компенсацію для придбання нового житла за програмою “єВідновлення”. Розповідаємо, які саме об’єкти вдалося підтвердити дистанційно.

Про результати чергового засідання комісії повідомили у пресслужбі Лиманської міської військової адміністрації.

Знищеними внаслідок бойових дій визнали будинки за такими адресами:

м. Лиман, вул. Лісників, 7;

м. Лиман, вул. Симиренка, 7;

с. Закітне, вул. Ємченко, 5;

с. Зарічне, вул. Гоголя, 9;

с. Зарічне, вул. Перемоги, 14А;

с. Зелена Долина, вул. Центральна, 52;

с. Коровій Яр, вул. Ветеранів, 10;

с. Торське, вул. Центральна, 194;

с. Торське, вул. Ранкова, 25;

с. Ямпіль, вул. Виноградна, 1.

Власникам нерухомості за вказаними адресами у Лиманській міській ВА рекомендують перевірити інформацію про компенсацію в додатку “Дія” або звернутися до ЦНАПу. За додатковими питаннями щодо компенсації у Лиманській громаді можна телефонувати: (075) 627-12-34 та (050) 952-44-90.

Нагадаємо, попереднім рішенням комісії, яке опублікували 2 травня, у Лимані визнали знищеними ще чотири будинки. Журналісти Вільного Радіо розповідали в окремому матеріалі, про які будинки йдеться.