У Лимані ще чотири будинки визнали знищеними — тепер власники можуть отримати компенсацію (адреси)

У Лимані ще чотири будинки визнали знищеними — тепер власники можуть отримати компенсацію.

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

2 травня 2026 року у Лиманській МВА відбулося засідання комісії щодо обстеження зруйнованих будинків. Посадовці визнали знищеними чотири будинки на вулицях Студентській, Правди, Гасієва К. та Івана Лейка. Власники нерухомості тепер можуть отримати компенсацію.

Про результати обстеження повідомили в Лиманській міській військовій адміністрації.

Знищеними визнали такі будинки:

вул. Студентська, 15;

вул. Правди, 3;

вул. Гасієва К., 20-А;

вул. Івана Лейка, 14.

Посадовці просять власників нерухомості за цими адресами перевірити додаток “Дія” або звернутися до ЦНАПу, щоб перевірити наявність даних про компенсацію. З питаннями щодо компенсації у Лиманській громаді можна телефонувати за номерами: (075) 627-12-34 та (050) 952-44-90.

Нагадаємо, востаннє у Лиманській громад звітували про обстеження зруйнованих будинків 29 квітня. Тоді підтвердили факт знищення домівок за 12 адресами — у самому Лимані, Сосновому, Дробишевому, Зарічному, Новоселівці, Тернах, Шандриголовому та Ямполівці.