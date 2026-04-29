У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 12 адресами: перелік

У Лиманській громаді підтвердили факт знищення домівок за ще 12 адресами — у самому Лимані, Сосновому, Дробишевому, Зарічному, Новоселівці, Тернах, Шандриголовому та Ямполівці. Завдяки цим висновкам місцеві зможуть податися на компенсацію за програмою “єВідновлення”. Перелік адрес публікуємо в матеріалі.
Про це повідомили у Лиманській МВА.
Там розповіли, що спеціалізована комісія при військовій адміністрації отримала супутникові знімки, які підтвердили факт руйнування домівок за ще 12 адресами у Лиманській громаді. Вони вже склали акти дистанційного обстеження із висновком про знищення низки будинків.
У Лимані:
У селі Торське:
У селищі Дробишеве:
У селищі Зарічне:
У селищі Новоселівка:
У селі Терни:
У селі Шандриголове:
У селі Ямполівка:
Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.
У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.
Нагадаємо, на квітень 2026-го жителі прифронтових громад Донецької області подали понад 65,5 тисячі заяв на компенсації за знищене житло, однак для більшої частини з них призупинили розгляд. В Офісі омбудсмана з прав людини стверджують, що комісії при військових адміністраціях не розглядають такі звернення по суті — проблема в механізмі дистанційного обстеження.
Раніше омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець надсилав до уряду листа із рекомендаціями, як спростити механізм дистанційно обстеження.