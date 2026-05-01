Добропілля влітку 2025 року. Ілюстративне фото: Євгенія Таранченко/Громадське радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Добропільській міській ВА схвалили виплату компенсацій за зруйноване житло ще 100 мешканцям громади, застосовуючи як технічні звіти, так і акти дистанційного обстеження. Нерухомість, руйнування якої вдалося підтвердити, розташована в Добропіллі, Білицькому, Чернігівці й Водянському. Водночас зі 132 розглянутих заяв комісія призупинила 25, а стосовно семи — видала негативне рішення. Розповідаємо, власники житла за якими адресами отримають кошти на нову нерухомість.

Інформацію про компенсації журналісти Вільного Радіо отримали з офіційного рішення комісії від 1 травня 2026 року. Документ оприлюднили на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Так, згідно з актами технічного звіту компенсації 75 сертифікатів отримають власники приватних і багатоквартирних будинків за такими адресами:

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 27;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 14;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 30;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 22;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 7;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 3;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 24;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 25;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 41;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 127;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 37;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 26;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;

приватні будинки по населених пунктах: м. Добропілля, м. Білицьке,

с. Чернігівка.

Ще 25 житлових сертифікатів видали після аналізу актів дистанційного обстеження житла. Адреси наступні:

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 26;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 28;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 34;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 26;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 41;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 23;

місто Добропілля, вулиця Полтавська, будинок 15;

приватні будинки в населених пунктах: м. Добропілля, м. Білицьке,

сел. Водянське;

селище Водянське, вулиця Молодіжна, будинок 8.

Семеро претендентів отримали відмову через невідповідність наданих даних. Розгляд ще 25 заяв тимчасово призупинили, адже комісії необхідно зібрати додаткові відомості для ухвалення рішення.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, на квітень 2026-го жителі прифронтових громад Донецької області подали понад 65,5 тисячі заяв на компенсації за знищене житло, однак для більшої частини з них призупинили розгляд. В Офісі омбудсмана з прав людини стверджують, що комісії при військових адміністраціях не розглядають такі звернення по суті — проблема в механізмі дистанційного обстеження.