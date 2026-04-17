Знищена будівля у Добропіллі. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Профільна комісія при Добропільській міській військовій адміністрації схвалила виплату компенсацій за зруйноване житло для 103 мешканців Добропілля, Білицького, Ганнівки й Вірівки. Зі 133 поданих заявок чотири відхилили, а ще 26 — призупинили через нестачу інформації. Розповідаємо, власники житла за якими адресами отримають кошти на нову нерухомість.

Інформацію про компенсації журналісти Вільного Радіо отримали з офіційного рішення комісії від 17 квітня 2026 року. Документ оприлюднили на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Так, згідно з актами технічного звіту компенсації 90 сертифікатів отримають власники приватних і багатоквартирних будинків за такими адресами:

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 14;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 14;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 28;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 41;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 5-а;

місто Білицьке, вулиця Південна, будинок 1;

місто Білицьке, вулиця Романа Шухевича, будинок 19;

місто Білицьке, вулиця Романа Шухевича, будинок 20;

місто Білицьке, вулиця Романа Шухевича, будинок 27;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 14;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 19;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 35;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 9;

місто Добропілля, вул.Луганського, будинок 21;

місто Добропілля, вул.Луганського, будинок 22;

місто Добропілля, вул.Луганського, будинок 25;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 18;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;

місто Добропілля, пр-т Шевченка, будинок 1;

невказана кількість приватних будинків у Добропіллі, Білицькому та Ганнівці.

Ще 13 сертифікатів нададуть згідно з актами дистанційного обстеження будинків за адресами:

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 26;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 10;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 34;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 20;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 8;

місто Добропілля, вул.Квіткова, будинок 10;

приватні будинки по населених пунктах: м. Білицьке, с. Вірівка.

Чотирьом заявникам відмовили через невідповідність наданих ними даних. Ще 26 заяв призупинили: комісії потрібен додатковий час на збір інформації, яка потрібна для ухвалення рішення.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, на квітень 2026-го у Добропільській громаді визнали повністю зруйнованими більш як 370 домівок. Це офіційна цифра, яку посадовці змогли підтвердити за результатами обстеження. Реальна кількість знищеного житла може бути вищою — місцеві продовжують подавати заяви.