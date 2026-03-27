У п’ятницю, 27 березня, відбулося вже четверте засідання комісії за місяць, яка опрацьовує звернення жителів Добропільської громади щодо компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло. Цього разу опрацювали 115 заявок: 105 власникам погодили виплати, трьом — відмовили, а ще семи — призупинили заяви. Розповідаємо, за якими адресами розташовані будинки, власники яких отримають компенсації.
Інформацію про компенсації журналісти Вільного Радіо отримали з офіційного рішення комісії від 27 березня 2026 року. Документ оприлюднили на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.
Загалом компенсацію отримають 105 власників нерухомості в Добропіллі, Білицькому, Світлому, Водянському, Новому Донбасі та Ганнівці. Адреси наступні:
Трьом заявникам відмовили через невідповідність наданих даних, а ще сім заявок призупинили,адже комісії потрібна додаткова інформація стосовно зазначених у них випадків.
Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.
Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.
З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: (093)515-70-11 або (093)340-61-41.
Нагадаємо, власники зруйнованого або ж пошкодженого житла зможуть не сплачувати низку житлово-комунальних послуг — це врегулювали на законодавчому рівні. Раніше окремі управителі могли нараховувати платіжки для таких домівок. Журналісти Вільного Радіо розповіли, за яких умов тепер можна не платити.