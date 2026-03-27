Знищена будівля у Добропіллі. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У п’ятницю, 27 березня, відбулося вже четверте засідання комісії за місяць, яка опрацьовує звернення жителів Добропільської громади щодо компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло. Цього разу опрацювали 115 заявок: 105 власникам погодили виплати, трьом — відмовили, а ще семи — призупинили заяви. Розповідаємо, за якими адресами розташовані будинки, власники яких отримають компенсації.

Інформацію про компенсації журналісти Вільного Радіо отримали з офіційного рішення комісії від 27 березня 2026 року. Документ оприлюднили на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Загалом компенсацію отримають 105 власників нерухомості в Добропіллі, Білицькому, Світлому, Водянському, Новому Донбасі та Ганнівці. Адреси наступні:

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 14;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 41;

місто Білицьке, вулиця Романа Шухевича, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 35;

місто Добропілля, вул. Лі Олександра, будинок 35;

місто Добропілля, вул.Незалежності,17;

місто Добропілля, вул.Нова,15;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 36;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 123;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 18;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;

місто Добропілля, пр-т Шевченко, 1;

приватні будинки по населених пунктах: м. Добропілля, сел.Світле, сел.Водянське, с.Новий Донбас, м. Білицьке, с. Ганнівка.

Трьом заявникам відмовили через невідповідність наданих даних, а ще сім заявок призупинили,адже комісії потрібна додаткова інформація стосовно зазначених у них випадків.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, власники зруйнованого або ж пошкодженого житла зможуть не сплачувати низку житлово-комунальних послуг — це врегулювали на законодавчому рівні. Раніше окремі управителі могли нараховувати платіжки для таких домівок. Журналісти Вільного Радіо розповіли, за яких умов тепер можна не платити.