6 лютого профільна комісія при Добропільській міській ВА розглянула ще 184 заяви від жителів громади, нерухомість яких могла бути зруйнована внаслідок бойових дій. Більшості заявників, загалом 106, погодили компенсації, аби ті придбали собі нове житло. Втім, за 10 заявами комісія відмовила, розгляд ще 68 призупинили. Надаємо повний перелік адрес, житло за якими визнали знищеним.
Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії від 6 лютого 2026 року з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій при Добропільській міській військовій адміністрації.
Так, компенсації згідно з технічними звітами, а також Актами дистанційного обстеження, погодили власникам житла за адресами:
За десятьма заявами у компенсації відмовили. Комісія стверджує, що причиною є невідповідність даних. Ці адреси в документі не уточнили.
Крім цього, комісія зупинила розгляд 68 заяв через нестачу інформації для ухвалення рішення.
Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.
Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.
З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: (093)515-70-11 або (093)340-61-41.
