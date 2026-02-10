Програма “єВідновлення”. Ілюстративне фото: Вільне Раді

6 лютого профільна комісія при Добропільській міській ВА розглянула ще 184 заяви від жителів громади, нерухомість яких могла бути зруйнована внаслідок бойових дій. Більшості заявників, загалом 106, погодили компенсації, аби ті придбали собі нове житло. Втім, за 10 заявами комісія відмовила, розгляд ще 68 призупинили. Надаємо повний перелік адрес, житло за якими визнали знищеним.

Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії від 6 лютого 2026 року з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій при Добропільській міській військовій адміністрації.

Так, компенсації згідно з технічними звітами, а також Актами дистанційного обстеження, погодили власникам житла за адресами:

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 10;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 2;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 7;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 19;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 22;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 27;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 19;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 109;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 123;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 125;

місто Добропілля, вулиця імені Олександра Лі, будинок 35;

місто Добропілля, вулиця імені Олександра Лі, будинок 41;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 15;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 18;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 21;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 20;

сел. Водянське, вулиця Комунальна, будинок 13;

сел. Водянське, вулиця Комунальна, будинок 8.

За десятьма заявами у компенсації відмовили. Комісія стверджує, що причиною є невідповідність даних. Ці адреси в документі не уточнили.

Крім цього, комісія зупинила розгляд 68 заяв через нестачу інформації для ухвалення рішення.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, жителям Добропільської громади, які нині мешкають у Дніпрі, пропонують отримати безоплатну правову допомогу. Потрапити можна буде вже у найближчий четвер. Журналісти Вільного Радіо розповіли, куди охочі можуть звертатися.