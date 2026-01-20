Пошкоджені житлові будинки та зруйнована інфраструктура у Костянтинівці. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У прифронтовій Костянтинівці дистанційно встановили факти знищення житла ще за 14 адресами. Власники квартир у цих будинках зможуть звернутися по компенсацію за програмою “єВідновлення”. Водночас в одному з будинків зруйнованими визнали лише частину квартир. Розповідаємо, про які адреси йдеться.

Перелік оприлюднили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

Повністю знищеними у Костянтинівці визнали будинки за адресами:

вулиця Інженерна, 24;

вулиця Дзеркальна, 33;

проспект Свободи, 121;

вулиця Абрамова, 19;

вулиця Олекси Тихого, 104;

вулиця Олекси Тихого, 106;

вулиця Олекси Тихого, 112;

вулиця Олекси Тихого, 264;

вулиця Ярослава Мудрого, 30;

бульвар Космонавтів, 24;

площа Перемоги, 16.

У будинку на вулиці Іллінівській, 7 профільна комісія встановила знищення квартир від №1 по №30.

Безпекова ситуація у місті не дозволяє проводити комісіям обстеження житла наживо, тому руйнування фіксували за допомогою наявних фото та відео матеріалів.

За додатковою інформацією щодо отримання компенсацій за програмою “єВідновлення” та процедури дистанційного обстеження у Костянтинівській міській ВА просять звертатися за номером:

+38 (066) 34-95-130

Попереднього разу комісія при Костянтинівській ВА встановила знищення семи будинків повністю, а ще семи — частково.

Нагадаємо, від жовтня 2025 року у власників житла, яке постраждало через бойові дії, з’явився новий спосіб отримати компенсацію. Тепер оцінку збитків можна провести дистанційно через “Дію”, навіть якщо потрапити на місце небезпечно або неможливо. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як подати заявку, зібрати докази та оформити компенсацію онлайн.