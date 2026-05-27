Знищена домівка та "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Профільна комісія при Добропільській міській ВА розглянула ще 186 заяв від мешканців громади, які намагаються отримати державні компенсації за зруйноване житло. Переважну більшість звернень знову задовольнили — комісія погодила видачу 147 житлових сертифікатів. Водночас восьми заявникам відмовили, розгляд ще 31 звернення — вирішили призупинити. Розповідаємо, яких адрес стосуються позитивні рішення комісії.

Інформацію про компенсації журналісти Вільного Радіо отримали з офіційного рішення комісії від 22 травня 2026 року. Документ оприлюднили на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Перелік адрес, нерухомість за якою визнали зруйнованою, має такий вигляд:

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 40;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 33;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Південна, будинок 1;

місто Білицьке, вулиця Південна, будинок 4;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 28;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 19;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 27;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 35;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 8;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 22;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 27;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 6;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 30;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 36;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 20;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 25;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 36;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 127;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 35;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 37;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 18;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 26;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;

місто Добропілля, проспект Перемоги, будинок 4;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;

приватні будинки у населених пунктах: м. Добропілля, м. Білицьке, сел. Водянське, с. Новий Донбас, с. Святогорівка.

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 16;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 16;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 20.

Вісім заяв відхилили через невідповідність поданих даних, ще 31 — призупинили: комісія визнала надані докази руйнування недостатніми й потребує додаткових матеріалів.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, cпеціалізована комісія змогла підтвердити факт знищення домівок у Мирнограді ще за 92 адресами. Їхня загальна кількість сягнула вже понад 1,6 тисячі — це лише у самому місті. Власники житла можуть просити про поновлення розгляду заяв на компенсації, а згодом отримати житловий сертифікат.