Профільна комісія при Добропільській міській ВА розглянула ще 186 заяв від мешканців громади, які намагаються отримати державні компенсації за зруйноване житло. Переважну більшість звернень знову задовольнили — комісія погодила видачу 147 житлових сертифікатів. Водночас восьми заявникам відмовили, розгляд ще 31 звернення — вирішили призупинити. Розповідаємо, яких адрес стосуються позитивні рішення комісії.
Інформацію про компенсації журналісти Вільного Радіо отримали з офіційного рішення комісії від 22 травня 2026 року. Документ оприлюднили на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.
Перелік адрес, нерухомість за якою визнали зруйнованою, має такий вигляд:
місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 16;
місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 24;
місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 38;
місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 40;
місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 21;
місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 23;
місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 17;
місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 21;
місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 29;
місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 33;
місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 38;
місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 3;
місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 42;
місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 3;
місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 38;
місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 3;
місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 42;
місто Білицьке, вулиця Південна, будинок 1;
місто Білицьке, вулиця Південна, будинок 4;
місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 28;
місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 12;
місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 13;
місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 19;
місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 21;
місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 23;
місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 27;
місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 31;
місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 35;
місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 8;
місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 22;
місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 27;
місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 6;
місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 30;
місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 36;
місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 20;
місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;
місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;
місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 25;
місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 36;
місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 127;
місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 35;
місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 37;
місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 18;
місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22;
місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;
місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 26;
місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;
місто Добропілля, проспект Перемоги, будинок 4;
місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;
приватні будинки у населених пунктах: м. Добропілля, м. Білицьке, сел. Водянське, с. Новий Донбас, с. Святогорівка.
селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 16;
селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 16;
селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 20.
Вісім заяв відхилили через невідповідність поданих даних, ще 31 — призупинили: комісія визнала надані докази руйнування недостатніми й потребує додаткових матеріалів.
Як отримати компенсацію через портал “Дія”
Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.
Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.
З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: (093)515-70-11 або (093)340-61-41.