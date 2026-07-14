Знищена домівка та "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Соледарська міська військова адміністрація 9 та 13 липня затвердила два нові рішення стосовно надання компенсацій за знищене житло мешканцям громади. Загалом житлові сертифікати отримають 15 заявників із трьох сіл.

Про це йдеться у розпорядженнях начальника Соледарської міської військової адміністрації №283р та №289р.

Так, найбільше нових компенсацій цього разу видали мешканцям Міньківки — загалом їх отримають ще восьмеро заявників. Ще п’ятьом власникам погодили сертифікати за знищене житло, яке залишилось у Никифорівці. Також компенсації отримають двоє мешканців Федорівки Другої.

Кожен із названих населених пунктів нині офіційно має статус території активних бойових дій. Цей правовий статус, згідно з чинним законодавством, передбачає можливість дистанційного обстеження житла на таких територіях.

Нагадаємо, влада квазіреспубліки “ДНР” нібито видаватиме компенсації за втрачене житло у 125 населених пунктах окупованої частини Донецької області без обстеження. У переліку — міста, села та селища. Зокрема й Соледар.