Проукраїнський напис у Лимані. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

З середини лютого 2025-го влада Лимана погодила компенсації за знищені та пошкоджені домівки 15 жителям громади. Понад сотня заяв ще очікують на рішення – комісія не встигає їх опрацьовувати.

Про це повідомили у Лиманській МВА.

Там розповіли, що з середини лютого 2026-го спеціалізована комісія провела два засідання, під час яких розглянула понад сотню заяв. Йшлося про компенсації за знищені або пошкоджені домівки місцевих жителів. Так, відшкодування зможуть отримати 15 жителів громади.

Водночас відмовили 22 заявникам — переважно, пояснюють у військовій адміністрації, через помилково обраний вид компенсації. Також за восьмома адресами планують провести дистанційне обстеження.

Загалом на початок березня комісія призупинила розгляд 112 звернень, бо не встигають опрацювати таку кількість. Розгляд обіцяють поновити в порядку черговості.

Нагадаємо, на Донеччині ситуація з виплатою компенсації за пошкоджене майно різниться від громади до громади. Одні комісії заблоковані, а інші змогли вже погодити сотні тисяч виплат.