Ще 160 жителів Добропільської громади отримають компенсацію за зруйноване житло

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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160 мешканців Добропільської громади отримають житлові сертифікати як компенсацію за майно, знищене внаслідок російської агресії. Таке рішення ухвалила комісія на засіданні 5 червня. Загалом розглянули 224 заяви, проте дев’ятьом людям відмовили через невідповідність даних, а ще 55 заявок залишаються на паузі.

Про це йдеться в рішенні Добропільської міської військової адміністрації.

На підставі технічних звітів, які виконують залучені фахівці, сертифікати отримають 123 власники приватних і багатоквартирних будинків у Добропіллі, Білицькому та Водянському. Ще 37 сертифікатів видали за актами дистанційного обстеження, яке проводить комісія при місцевій владі.

Компенсацію нададуть власникам житла за такими адресами:

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 15;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 21;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 32;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 125;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 127;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 35;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 37;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 36;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 41;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 14;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 36;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 22;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 34;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 41;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 1;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 6;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 7;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 33;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 35;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 27;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 33;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 48;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 37;

місто Білицьке, вулиця Південна, будинок 1;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 14;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 20;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 22;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 16;

приватні будинки у м. Добропілля, м. Білицьке, сел. Водянське;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 44;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 30;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 20

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 10;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 14;

селище Водянське, вулиця Молодіжна, будинок 8;

селище Водянське, вулиця Комунальна, будинок 10;

селище Світле, вулиця Перемоги, будинок 7;

приватні будинки у м. Добропілля, м. Білицьке, сел. Світле, с. Ганнівка, сел.Водянське.

Дев’ять заяв відхилили через невідповідність наданих даних. Щодо 55 заяв рішення поки зупинили — комісія збирає додаткову інформацію про стан будинків за допомогою фото, відео та знімків із безпілотників.

Раніше ми розповідали, що ще 147 мешканців Добропільської громади погодили компенсації за зруйноване житло.