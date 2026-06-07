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Ще 160 жителів Добропільської громади отримають компенсацію за зруйноване житло

Юлія Маркулич
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160 мешканців Добропільської громади отримають житлові сертифікати як компенсацію за майно, знищене внаслідок російської агресії. Таке рішення ухвалила комісія на засіданні 5 червня. Загалом розглянули 224 заяви, проте дев’ятьом людям відмовили через невідповідність даних, а ще 55 заявок залишаються на паузі.

Про це йдеться в рішенні Добропільської міської військової адміністрації.

На підставі технічних звітів, які виконують залучені фахівці, сертифікати отримають 123 власники приватних і багатоквартирних будинків у Добропіллі, Білицькому та Водянському. Ще 37 сертифікатів видали за актами дистанційного обстеження, яке проводить комісія при місцевій владі.

Компенсацію нададуть власникам житла за такими адресами:

  • місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 15;
  • місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 21;
  • місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22;
  • місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;
  • місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 32;
  • місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;
  • місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;
  • місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;
  • місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;
  • місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 21;
  • місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 125;
  • місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 127;
  • місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 35;
  • місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 37;
  • місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 36;
  • місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 41;
  • місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 13;
  • місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 14;
  • місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 16;
  • місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 25;
  • місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 36;
  • місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 38;
  • місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 42;
  • місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 22;
  • місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 34;
  • місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 41;
  • місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 1;
  • місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 6;
  • місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 7;
  • місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 9;
  • місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 21;
  • місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 25;
  • місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 29;
  • місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 33;
  • місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 35;
  • місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 12;
  • місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 29;
  • місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 23;
  • місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 27;
  • місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 33;
  • місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 38;
  • місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 48;
  • місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 37;
  • місто Білицьке, вулиця Південна, будинок 1;
  • місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 3;
  • місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 14;
  • місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 20;
  • місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 22;
  • селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 16;
  • приватні будинки у м. Добропілля, м. Білицьке, сел. Водянське;
  • місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 44;
  • місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 30;
  • місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 38;
  • місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 15;
  • місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 20
  • місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 10;
  • селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 14;
  • селище Водянське, вулиця Молодіжна, будинок 8;
  • селище Водянське, вулиця Комунальна, будинок 10;
  • селище Світле, вулиця Перемоги, будинок 7;
  • приватні будинки у м. Добропілля, м. Білицьке, сел. Світле, с. Ганнівка, сел.Водянське.

Дев’ять заяв відхилили через невідповідність наданих даних. Щодо 55 заяв рішення поки зупинили — комісія збирає додаткову інформацію про стан будинків за допомогою фото, відео та знімків із безпілотників.

Раніше ми розповідали, що ще 147 мешканців Добропільської громади погодили компенсації за зруйноване житло.

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