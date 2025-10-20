Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Від 8 вересня по 16 жовтня Соледарська міська ВА видала ще 14 розпоряджень про надання фінансової допомоги мешканцям громади, які перебувають у скруті. У опублікованих списках отримувачів — 182 імені. Ці люди отримають із бюджету громади суми від 3 тис. грн на розв’язання соціально-побутових питань.

Відповідні розпорядження публікують на офіційному сайті Соледарської міської військової адміністрації.

Загалом за окреслений період жителям громади виділили 893 тисячі гривень допомоги. За 2025 рік (станом на 20 жовтня) у Соледарській громаді таку підтримку надали вже 3788 людям на загальну суму в 18 068 000 грн.

Згідно з умовами програми, на цю допомогу можуть розраховувати громадяни, які належать до наступних категорій населення:

люди, яким є 65+ років, — 3 тис. грн;

люди з інвалідністю І групи — 5 тис. грн;

люди з інвалідністю ІІ групи — 3 тис. грн;

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, — 40 тис. грн;

діти — 5 тис. грн;

діти з інвалідністю — 10 тис. грн;

діти з інвалідністю підгрупи “А” — 20 тис. грн.

Інструкція стосовно отримання цієї допомоги доступна за посиланням.

