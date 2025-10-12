Стела Соледару. Ілюстративне фото: IZOLYATSIA

Влада Соледара створила робочу групу, яка шукатиме, зберігатиме та популяризуватиме елементи культурної спадщини громади. До неї увійшли як представники місцевого управління культури, так і представники ГО й директори шкіл.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Соледарської МВА.

У жовтні місцева влада створила робочу групу з ідентифікації, збереження та популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини Соледарської громади. Її склад вже затвердили:

голова робочої групи — заступник міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Соледарської міської ради Світлана Редченко ;

заступниця голови робочої групи — начальниця відділу культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради Тетяна Теплюк;

секретар робочої групи — спеціаліст І категорії з питань внутрішньої політики відділу з питань інформаційного та комп’ютерного забезпечення Соледарської міської ради Людмила Борисенко .

Окрім основного складу робочої групи, до неї увійшли:

начальник управління освіти Соледарської міської ради Антон Ляднов ;

начальник відділу з питань інформаційного та комп’ютерного забезпечення Соледарської міської ради Олексій Іванов ;

головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Соледарської міської ради Данило Зелений ;

голова громадської організації “Світанок села Яковлівки” Н аталя Профілатова ;

директорка Соледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 з поглибленим вивченням англійської мови Тетяна Андріонова ;

директор Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Соледарської міської ради Тетяна Мартинова;

директорка комунального закладу “Школа мистецтв Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області” Марія Хупченко ;

в.о. директора комунального закладу “Соледарський міський центр культури та народної творчості” Владислав Харченко ;

заступниця директора з виховної роботи Соледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 з поглибленим вивченням англійської мови Ольга Канцір ;

заступниця директора з виховної роботи Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Соледарської міськради Наталя Болдирєва ;

завідувачка Міньківської сільської бібліотеки Аліна Черидниченк о;

заступниця директора з навчально-виховної роботи, вчитель історії Соледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 з поглибленим вивченням англійської мови Аліна Лозиняк;

вчителька історії Соледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 з поглибленим вивченням англійської мови Світлана Стебляк ;

вчителька історії Бахмутської загальноосвітньої школи I-III ступенів Соледарської міської ради Тетяна Тащенко.

За документами, група відбиратиме фото та відеоматеріали елементів культурної спадщини. Також вона опрацьовуватиме та подаватиме пропозиції щодо внесення НКС до обласного чи національного списків.

Крім того, посадовці відповідатимуть за правильне оформлення документів щодо унікальних елементів спадщини та розв’язуватимуть науково-методичні питання, пов’язані з їх обліком і охороною.

Серед іншого, робоча група може брати участь в організації та проведенні наукових семінарів, конференцій, нарад, круглих столів і конкурсів. Вони мають стосуватися виявлення, збереження та охорони елементів спадщини. Передбачили й експедиції для вивчення такого надбання громади.

Водночас матеріали для розгляду робочої групи надсилатимуть до відділу культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради щокварталу — до 10 числа останнього місяця. Це робитимуть, зокрема, творчі об’єднання.

Нагадаємо, попри активні бойові дії, у структурі міських рад щонайменше п’яти прифронтових громад Донеччини продовжують діяти відділи культури, які переважно опікуються й іншими питаннями, як-от туризм чи діяльність медіа. Журналісти Вільного Радіо порівняли зарплати керівників цих відділів за січень-серпень 2025 року.