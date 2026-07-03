Зруйновані й пошкоджені будинки в Костянтинівці, квітень 2026 року. Фото: аеророзвідник бригади Патрульної поліції “Хижак”

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Костянтинівська міська військова адміністрація розширила перелік багатоквартирних будинків, офіційно визнаних зруйнованими у Костянтинівці. Власники нерухомості за даними адресами тепер можуть звернутися за компенсаціями.

Оновлений перелік опублікували на офіційному сайті Костянтинівської міської військової адміністрації.

Загалом 1 липня перелік поповнили 19 будинків, найбільше — на вулиці Ярослава Мудрого. Окрім цього, ще одну багатоповерхівку, де раніше були зруйновані лише окремі квартири, тепер вважають зруйнованою повністю.

Відповідний список поповнили такі будинки:

м. Костянтинівка, вул. Дзеркальна (Шмідта), 46;

м. Костянтинівка, вул. Дзеркальна (Шмідта), 47;

м. Костянтинівка, вул. Дружби (Ціолковського), 4;

м. Костянтинівка, вул. Дружби (Ціолковського), 8;

м. Костянтинівка, вул. Європейська (Калініна), 65;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка (Громова), 9;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка (Громова), 11;

м. Костянтинівка, вул. Свободи (Ломоносова), 135;

м. Костянтинівка, вул. Свободи (Ломоносова), 137;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери (Леваневського), 40;

м. Костянтинівка, вул. Торецька (Пролетарська), 316;

м. Костянтинівка, вул. Трудова, 390;

м. Костянтинівка, вул. Ярослава Мудрого (Олександра Невського), 3;

м. Костянтинівка, вул. Ярослава Мудрого (Олександра Невського), 5;

м. Костянтинівка, вул. Ярослава Мудрого (Олександра Невського), 7;

м. Костянтинівка, вул. Ярослава Мудрого (Олександра Невського), 9;

м. Костянтинівка, вул. Ярослава Мудрого (Олександра Невського), 15;

м. Костянтинівка, вул. Ярослава Мудрого (Олександра Невського), 17;

м. Костянтинівка, вул. Ярослава Мудрого (Олександра Невського), 34.

На вулиці Дружби, 22 раніше визнавали зруйнованими квартири 1-30, а тепер — весь будинок.

Власники квартир у будинках за цими адресами можуть подати заяву на компенсацію через застосунок “Дія”. Консультації у Костянтинівській громаді надають за телефоном: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, комунальники Костянтинівки не можуть обслуговувати громаду через активні бойові дії, тож долучилися до будівництва фортифікацій у Донецькій області. Частину штату довелося скоротити: у деяких підприємствах залишилося до 10 людей, в іншому — четверо. Вони працюють на техніці, яку вдалося вивезти з міста.