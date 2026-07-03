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Костянтинівська міська військова адміністрація розширила перелік багатоквартирних будинків, офіційно визнаних зруйнованими у Костянтинівці. Власники нерухомості за даними адресами тепер можуть звернутися за компенсаціями.
Оновлений перелік опублікували на офіційному сайті Костянтинівської міської військової адміністрації.
Загалом 1 липня перелік поповнили 19 будинків, найбільше — на вулиці Ярослава Мудрого. Окрім цього, ще одну багатоповерхівку, де раніше були зруйновані лише окремі квартири, тепер вважають зруйнованою повністю.
Відповідний список поповнили такі будинки:
На вулиці Дружби, 22 раніше визнавали зруйнованими квартири 1-30, а тепер — весь будинок.
Власники квартир у будинках за цими адресами можуть подати заяву на компенсацію через застосунок “Дія”. Консультації у Костянтинівській громаді надають за телефоном: +38 (066) 349-51-30.
Нагадаємо, комунальники Костянтинівки не можуть обслуговувати громаду через активні бойові дії, тож долучилися до будівництва фортифікацій у Донецькій області. Частину штату довелося скоротити: у деяких підприємствах залишилося до 10 людей, в іншому — четверо. Вони працюють на техніці, яку вдалося вивезти з міста.