ГРВІ. Ілюстративне фото: Pixabay

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Упродовж минулого тижня міжепідемічного сезону на Донеччині зафіксували 245 випадків захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Кількох хворих госпіталізували, летальних випадків немає.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

У попередній тиждень міжепідемічного сезону — з 22 по 28 червня — у Донецькій області зареєстрували 245 нових хворих на ГРВІ, обійшлося без підтверджених тестів на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є меншою, ніж у попередній тиждень.

Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, запевняють медики. Переважно продовжують хворіти дорослі — від 30 до 64 років.

Крім того, за цей період до лікарень Донеччини госпіталізували 16 людей, з яких 12 — діти. Обійшлося без летальних випадків.

Як вберегтися від ГРВІ під час міжепідемічного сезону

Медики рекомендують у міжепідемічний період частіше мити руки з милом, користуватися антисептиками, провітрювати приміщення та вести здоровий спосіб життя. А за появи симптомів ГРВІ — залишатися вдома, щоб не поширювати інфекцію.

“Як і раніше, вакцинація від COVID-19 залишається єдиним ефективним засобом для захисту від важких форм хвороби, хоча й не може повністю запобігти зараженню. Захворіти можуть і раніше вакциновані, але ризик виникнення у них ускладнень знижується. Вакцинація знижує ризик важкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті від коронавірусу”, — додали у центрі контролю та профілактики хвороб.

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