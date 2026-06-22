Програма "Скринінг здоровʼя 40+". Фото: "Дія"

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Від початку 2026 року вже 1 мільйон українців віком від 40 років і більше подали заявки на отримання грошей для участі у національній програмі “Скринінг здоров’я 40+”.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Там розповіли, що програма спрямована на раннє виявлення ризиків найпоширеніших захворювань і станів, які можуть тривалий час не мати очевидних симптомів. Йдеться, зокрема, про серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, а також оцінку ментального здоров’я.

Пройти “Скринінг здоров’я 40+” можна у державних, комунальних або приватних медичних закладах, які долучилися до програми. Нині в Україні працює 2 227 місць надання таких послуг. Обрати заклад можна незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Подання заявки — це перший крок до проходження програми. Після її опрацювання людина отримує 2 000 гривень на оплату обстежень у медичному закладі, який бере участь в ініціативі. Ті, хто отримав кошти підтримки до 1 травня 2026 року, можуть використати їх до 30 червня 2026 року.

Журналісти Вільного Радіо вже писали більше, що відомо про програму.

Нагадаємо, Кабмін затвердив зміни до програми “Скринінг здоров’я 40+”: тепер не потрібно буде чекати 30 днів після свого 40-річчя, аби взяти участь. Окрім цього, строки використання виділених на перевірку здоров’я коштів стали обмеженими.