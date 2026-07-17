Зруйновані й пошкоджені будинки в Костянтинівці, квітень 2026 року. Фото: аеророзвідник бригади Патрульної поліції “Хижак”

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Костянтинівська міська військова адміністрація 16 липня оновила перелік багатоквартирних будинків міста, які офіційно визнані знищеними. Тепер у ньому загалом 299 адрес, цього разу до списку додали ще 25 будинків. Окрім цього, три багатоповерхівки, які раніше вважали частково зруйнованими, тепер мають статус повністю знищених. Публікуємо нові адреси зі списку.

Оновлений перелік опублікували на офіційному сайті Костянтинівської міської військової адміністрації.

Так, до переліку увійшли будинки за такими адресами:

м. Костянтинівка, вул. Дружби (Ціолковського), 28;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка (Громова), 54;

м. Костянтинівка, вул. Мануфактурна, 38;

м. Костянтинівка, вул. Михайла Савчука (Пушкінська), 239;

м. Костянтинівка, вул. Михайла Савчука (Пушкінська), 241;

м. Костянтинівка, вул. Михайла Савчука (Пушкінська), 273;

м. Костянтинівка, вул. Михайла Савчука (Пушкінська), 275;

м. Костянтинівка, вул. Михайла Савчука (Пушкінська), 285;

м. Костянтинівка, вул. Михайла Савчука (Пушкінська), 287;

м. Костянтинівка, вул. Михайла Савчука (Пушкінська), 289;

м. Костянтинівка, вул. Михайла Савчука (Пушкінська), 291;

м. Костянтинівка, вул. Михайла Савчука (Пушкінська), 295;

м. Костянтинівка, вул. Михайла Савчука (Пушкінська), 340;

м. Костянтинівка, вул. Михайла Савчука (Пушкінська), 342;

м. Костянтинівка, вул. Незалежності (Октябрська), 202;

м. Костянтинівка, вул. Незалежності (Октябрська), 204;

м. Костянтинівка, вул. Незалежності (Октябрська), 206;

м. Костянтинівка, вул. Незалежності (Октябрська), 216;

м. Костянтинівка, вул. Незалежності (Октябрська), 254;

м. Костянтинівка, вул. Номікосових, 23;

м. Костянтинівка, вул. Номікосових, 25;

м. Костянтинівка, вул. Острозького, 211;

м. Костянтинівка, вул. Соборності (Тельмана), 3;

м. Костянтинівка, вул. Соборності (Тельмана), 5;

м. Костянтинівка, вул. Соборності (Тельмана), 45.

Додатково будинки №6 на вулиці Безнощенка, №52 на Кирила Вініченка та №233 на Шевченка визнали знищеними повністю. В попередній редакції списку там були зруйновані лише окремі квартири.

Визнання нерухомості знищеною є умовою для отримання компенсації. Власники житла за вказаними адресами можуть подати заяву через застосунок “Дія”. Консультації жителям громади надають телефоном: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, попри заяви російських загарбників про повний контроль над Костянтинівкою, вони досі не окупували його. Війська країни-агресорки продовжують спроби закріпитися там, а також б’ють по логістичних маршрутах та позиціях Сил оборони.