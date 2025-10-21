За законопроєкт № 14103 проголосували в цілому 297 парламентарів. Так, витрати з держбюджету на 2025 рік на національну безпеку та оборону становитимуть ще 325 мільярдів гривень.
Раніше голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа зазначала, що йдеться про такі зміни:
210,9 млрд грн — ЗСУ;
99,1 млрд грн — виробництво і закупівля зброї та боєприпасів для ЗСУ;
8,1 млрд грн — Національній гвардії;
4,3 млрд грн — для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку;
1,3 млрд грн — для СБУ;
918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту;
83 млн грн — Державній прикордонній службі;
28,8 млн грн — для ГУР МО;
8 млн грн — для СЗР.
Водночас покрити цю суму планують із кількох джерел:
94,3 млрд грн — міжнародна допомога (це 6 млрд євро “безповоротної позички” ERA loans, з європейської частки); 1
10,4 млрд грн — скорочення невійськових витрат (найбільші: 6,45 млрд — економія від обслуговування державного боргу та 3 млрд — економія на гарантійних зобов’язаннях держави, які цього року немає потреби виплачувати, і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів);
20 млрд грн — збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим у листопаді-грудні.