Стела на в'їзді до Лимана. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Профільна комісія при Лиманській міській військовій адміністрації встановила факт знищення ще 53 житлових будинків у низці населених пунктів громади, про відповідне рішення повідомили у п’ятницю, 12 червня. Тепер власники нерухомості за вказаними адресами можуть податися за компенсаціями за програмою “єВідновлення”.

Пресслужба Лиманської міської військової адміністрації оприлюднила цей перелік зруйнованих будинків на Facebook.

До переліку увійшли будинки за такими адресами:

м. Лиман, вул. Виноградна, 8;

м. Лиман, вул. Вишнева, 54;

м. Лиман, вул. Гасієва К., 13;

м. Лиман, вул. Героїв Десантників, 136А;

м. Лиман, вул. Героїв Десантників, 25;

м. Лиман, вул. Курортна, 72-А;

м. Лиман, вул. Леваневського, 55;

м. Лиман, вул. Лиманська, 26;

м. Лиман, вул. Локомотивна, 2;

м. Лиман, вул. Петропавлівська, 69;

м. Лиман, вул. Покальчука, 38;

м. Лиман, вул. Покровська, 48;

м. Лиман, вул. Ринкова, 141;

м. Лиман, вул. Севастопольська, 3;

м. Лиман, вул. Студентська, 3.

м. Лиман, пров. Слобожанський, 56;

м. Лиман, СТ «Васильок», 181;

с-ще Зарічне, вул. Бульварна, 61;

с-ще Зарічне, вул. Довга, 18;

с-ще Зарічне, вул. Довга, 4;

с-ще Зарічне, вул. Клеверна, 48;

с-ще Нове, вул. Придорожня, 8;

с-ще Нове, вул. Північна, 11;

с-ще Ямпіль, вул. Донецька, 3;

с-ще Ямпіль, вул. Донецька, 3А;

с-ще Ямпіль, вул. Молодіжна, 37;

с-ще Ямпіль, вул. Партизанська, 153;

с-ще Ямпіль, вул. Партизанська, 44;

с. Діброва, вул. Сонячна, 27Б;

с. Рубці, вул. Оскільська, 13;

с. Рідкодуб, вул. Центральна, 55;

с. Рідкодуб, вул. Центральна, 79;

с. Старий Караван, вул. Дінцева, 41;

с. Старий Караван, вул. Слов’янська, 8;

с. Терни, вул. Бордюгова, 13;

с. Терни, вул. Миру, 63;

с. Терни, вул. Островерхова, 2;

с. Терни, вул. Центральна, 38А;

с. Терни, вул. Центральна, 52;

с. Терни, вул. Центральна, 79;

с. Торське, вул. Джерельна, 11;

с. Торське, вул. Південна, 43А;

с. Торське, вул. Північна, 10;

с. Торське, вул. Північна, 129;

с. Торське, вул. Північна, 16;

с. Торське, вул. Північна, 16А;

с. Торське, вул. Північна, 22;

с. Торське, вул. Північна, 34;

с. Торське, вул. Північна, 45;

с. Торське, вул. Трансформаторна, 57;

с. Щурове, вул. Ялинкова, 7Б;

с. Ямполівка, вул. Степова, 23;

с. Ямполівка, вул. Центральна, 59.

Наявність будинку у переліку — це офіційне підтвердження його знищення, яке є підставою для отримання компенсації за програмою “єВідновлення”. Власникам визнаних зруйнованими будинків рекомендують перевірити статус своєї заяви у застосунку “Дія” або звернутися до найближчого ЦНАПу.

За консультаціями щодо отримання компенсації можна звертатися до комісії за номерами: 075 627-12-34, 050 952-44-90.

Нагадаємо, у Лиманській громаді визначили 1 131 адресу в 35 населених пунктах, які підлягають дистанційному обстеженню через пошкодження внаслідок російської агресії. Це перший етап для подальшого отримання компенсації за програмою “єВідновлення”.