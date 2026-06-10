У Лиманській громаді визначили 1 131 адресу в 35 населених пунктах, які підлягають дистанційному обстеженню через пошкодження внаслідок російської агресії. Це перший етап для подальшого отримання компенсації за програмою “єВідновлення”.
Відповідне розпорядження №866 4 червня 2026 року підписав заступник начальника Лиманської міської військової адміністрації Олексій Мікулін.
Обстеження планують проводити у дистанційному форматі — комісія не виїжджатиме безпосередньо на місця. Для оцінки стану житла використовуватимуть дані з державних електронних реєстрів та інші доступні інформаційні джерела.
Дистанційне обстеження є першим етапом для офіційного визнання житла пошкодженим або зруйнованим. Після цього власники зможуть подаватися на компенсацію за державною програмою “єВідновлення”.
Утім, результат обстеження не завжди однозначний: комісія може визнати зруйнованою лише частину будинку — і тоді мешканці решти квартир ризикують отримати відмову або чекати на рішення місяцями. Про те, як діяти в такій ситуації, Вільне Радіо розповідало раніше.
Перелік адрес у Лиманській громаді, які підлягають дистанційному обстеженню
До затвердженого списку потрапили житлові будинки та квартири в 35 населених пунктах громади. Разом із містом Лиман у переліку опинились села Брусівка, Діброва, Дробишеве, Закітне, Зарічне, Ямпіль, Ярова, Яцьківка та десятки інших.
Найбільше адрес — у Лимані, понад 530. У Зарічному до списку потрапили понад сотня об’єктів, у Дробишевому — близько 70. Крім приватних будинків, до переліку включили й квартири в садівницьких товариствах “Ромашка” та “Зелений яблуневий сад”.