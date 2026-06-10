Зруйнована частина будівлі у південній частині Лиману, 19 квітня 2023 року. Фото: Ґрати

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У Лиманській громаді визначили 1 131 адресу в 35 населених пунктах, які підлягають дистанційному обстеженню через пошкодження внаслідок російської агресії. Це перший етап для подальшого отримання компенсації за програмою “єВідновлення”.

Відповідне розпорядження №866 4 червня 2026 року підписав заступник начальника Лиманської міської військової адміністрації Олексій Мікулін.

Обстеження планують проводити у дистанційному форматі — комісія не виїжджатиме безпосередньо на місця. Для оцінки стану житла використовуватимуть дані з державних електронних реєстрів та інші доступні інформаційні джерела.

Дистанційне обстеження є першим етапом для офіційного визнання житла пошкодженим або зруйнованим. Після цього власники зможуть подаватися на компенсацію за державною програмою “єВідновлення”.

Утім, результат обстеження не завжди однозначний: комісія може визнати зруйнованою лише частину будинку — і тоді мешканці решти квартир ризикують отримати відмову або чекати на рішення місяцями. Про те, як діяти в такій ситуації, Вільне Радіо розповідало раніше.

Перелік адрес у Лиманській громаді, які підлягають дистанційному обстеженню

До затвердженого списку потрапили житлові будинки та квартири в 35 населених пунктах громади. Разом із містом Лиман у переліку опинились села Брусівка, Діброва, Дробишеве, Закітне, Зарічне, Ямпіль, Ярова, Яцьківка та десятки інших.

Найбільше адрес — у Лимані, понад 530. У Зарічному до списку потрапили понад сотня об’єктів, у Дробишевому — близько 70. Крім приватних будинків, до переліку включили й квартири в садівницьких товариствах “Ромашка” та “Зелений яблуневий сад”.

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

Перелік вулиць і населених пунктів, житло в яких підлягає дистанційному обстеженню. Скриншот: розпорядження Лиманської МВА

За консультацією щодо оформлення виплат у Лиманській громаді можна звертатися до комісії з обстеження будівель за номером:

+380 50 952 44 90 (дзвінки приймають з понеділка по п’ятницю з 08:30 до 15:30).

Раніше ми писали, що комісія з обстеження будівель Лиманської громади вже визнала зруйнованими 50 багатоквартирних будинків у Лимані, Сосновому та Торському. Їхніх власників закликали подати заяви на компенсацію.