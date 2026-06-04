Комісія з обстеження будівель Лиманської громади вже задокументувала знищення 50 багатоквартирних житлових будинків у Лимані, Сосновому й Торському. Власники цієї нерухомості мають право на компенсацію в межах програми “єВідновлення”.
Про це повідомили у пресслужбі Лиманської міської військової адміністрації.
Станом на 4 червня перелік багатоквартирних будинків на території Лиманської громади, які комісія офіційно визнала зруйнованими, має такий вигляд:
м. Лиман, вул. Гасієва К., 1;
м. Лиман, вул. Гасієва К., 3;
м. Лиман, вул. Гасієва К., 4;
м. Лиман, вул. Гасієва К., 6;
м. Лиман, вул. Гасієва К., 7;
м. Лиман, вул. Гасієва К., 8;
м. Лиман, вул. Гасієва К., 9;
м. Лиман, вул. Гасієва К., 10;
м. Лиман, вул. Гасієва К., 15;
м. Лиман, вул. Гасієва К., 20А;
м. Лиман, вул. Гасієва К., 25;
м. Лиман, вул. Гасієва К., 44;
м. Лиман, вул. Деповська, 1;
м. Лиман, вул. Деповська, 14;
м. Лиман, вул. Курортна, 1А;
м. Лиман, вул. Лейка Івана, 5;
м. Лиман, вул. Лейка Івана, 6;
м. Лиман, вул. Лейка Івана, 10А;
м. Лиман, вул. Лейка Івана, 12;
м. Лиман, вул. Лейка Івана, 14;
м. Лиман, вул. Лейка Івана, 25;
м. Лиман, вул. Нова, 4;
м. Лиман, вул. Нова, 7;
м. Лиман, вул. Підстепна, 26;
м. Лиман, вул. Правди, 3;
м. Лиман, вул. Правди, 6;
м. Лиман, вул. Привокзальна, 18;
м. Лиман, вул. Привокзальна, 19;
м. Лиман, вул. Привокзальна, 29;
м. Лиман, вул. Студентська, 14;
м. Лиман, вул. Студентська, 15;
м. Лиман, вул. Театральна, 1;
м. Лиман, вул. Л. Бикова, 7;
м. Лиман, вул. Л. Бикова, 8;
м. Лиман, вул. Лісників, 7;
м. Лиман, пров. Бригадний, 2;
м. Лиман, пров. Бригадний, 3;
м. Лиман, пров. Привокзальний, 5;
м. Лиман, пров. Робочий, 2;
м. Лиман, пров. Робочий, 9;
м. Лиман, пр-т Бражника, 4;
м. Лиман, пр-т Бражника, 5;
м. Лиман, пр-т Щасливий, 1;
м. Лиман, пр-т Щасливий, 8;
м. Лиман, пр-т Щасливий, 9;
с. Соснове, вул. Привокзальна, 1;
с. Соснове, вул. Привокзальна, 4;
с. Соснове, вул. Привокзальна, 10;
с. Торське, вул. Молодіжна, 1;
с. Торське, вул. Джерельна, 20.
“Власників квартир у цих будинках закликали подати заяви та пакет документів для отримання компенсації за програмою “єВідновлення”.
За консультацією щодо оформлення виплат у Лиманській громаді можна звертатися до комісії з обстеження будівель за номером:
+380 50 952 44 90 (дзвінки приймають з понеділка по п’ятницю з 08:30 до 15:30).