Проукраїнський напис у Лимані. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Комісія з обстеження будівель Лиманської громади вже задокументувала знищення 50 багатоквартирних житлових будинків у Лимані, Сосновому й Торському. Власники цієї нерухомості мають право на компенсацію в межах програми “єВідновлення”.

Про це повідомили у пресслужбі Лиманської міської військової адміністрації.

Станом на 4 червня перелік багатоквартирних будинків на території Лиманської громади, які комісія офіційно визнала зруйнованими, має такий вигляд:

м. Лиман, вул. Гасієва К., 1;

м. Лиман, вул. Гасієва К., 3;

м. Лиман, вул. Гасієва К., 4;

м. Лиман, вул. Гасієва К., 6;

м. Лиман, вул. Гасієва К., 7;

м. Лиман, вул. Гасієва К., 8;

м. Лиман, вул. Гасієва К., 9;

м. Лиман, вул. Гасієва К., 10;

м. Лиман, вул. Гасієва К., 15;

м. Лиман, вул. Гасієва К., 20А;

м. Лиман, вул. Гасієва К., 25;

м. Лиман, вул. Гасієва К., 44;

м. Лиман, вул. Деповська, 1;

м. Лиман, вул. Деповська, 14;

м. Лиман, вул. Курортна, 1А;

м. Лиман, вул. Лейка Івана, 5;

м. Лиман, вул. Лейка Івана, 6;

м. Лиман, вул. Лейка Івана, 10А;

м. Лиман, вул. Лейка Івана, 12;

м. Лиман, вул. Лейка Івана, 14;

м. Лиман, вул. Лейка Івана, 25;

м. Лиман, вул. Нова, 4;

м. Лиман, вул. Нова, 7;

м. Лиман, вул. Підстепна, 26;

м. Лиман, вул. Правди, 3;

м. Лиман, вул. Правди, 6;

м. Лиман, вул. Привокзальна, 18;

м. Лиман, вул. Привокзальна, 19;

м. Лиман, вул. Привокзальна, 29;

м. Лиман, вул. Студентська, 14;

м. Лиман, вул. Студентська, 15;

м. Лиман, вул. Театральна, 1;

м. Лиман, вул. Л. Бикова, 7;

м. Лиман, вул. Л. Бикова, 8;

м. Лиман, вул. Лісників, 7;

м. Лиман, пров. Бригадний, 2;

м. Лиман, пров. Бригадний, 3;

м. Лиман, пров. Привокзальний, 5;

м. Лиман, пров. Робочий, 2;

м. Лиман, пров. Робочий, 9;

м. Лиман, пр-т Бражника, 4;

м. Лиман, пр-т Бражника, 5;

м. Лиман, пр-т Щасливий, 1;

м. Лиман, пр-т Щасливий, 8;

м. Лиман, пр-т Щасливий, 9;

с. Соснове, вул. Привокзальна, 1;

с. Соснове, вул. Привокзальна, 4;

с. Соснове, вул. Привокзальна, 10;

с. Торське, вул. Молодіжна, 1;

с. Торське, вул. Джерельна, 20.

“Власників квартир у цих будинках закликали подати заяви та пакет документів для отримання компенсації за програмою “єВідновлення”.

За консультацією щодо оформлення виплат у Лиманській громаді можна звертатися до комісії з обстеження будівель за номером:

+380 50 952 44 90 (дзвінки приймають з понеділка по п’ятницю з 08:30 до 15:30).

Нагадаємо, раніше у червні комісія при Лиманській міській військовій адміністрації встановила факт знищення 24 житлових будинків у низці сіл громади. Журналісти Вільного Радіо розповіли, про які адреси йдеться.