Лікування. Ілюстративне фото: Pixabay

На кінець березня 2026-го у Донецькій області зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У регіоні зафіксували ще 626 інфікованих — без COVID-19. Обійшлося також без летальних випадків.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За їхніми даними, за попередній тиждень — з 16 по 22 березня — у Донецькій області зареєстрували 626 нових хворих на ГРВІ, серед них не було людей із підтвердженим тестом на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є меншою, ніж у попередній тиждень сезону.

Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, запевняють медики. Переважно продовжують хворіти дорослі — від 18 до 64 років.

Як захиститися від ГРВІ

У ЦКПХ зауважили, що найдієвішим заходом профілактики проти грипу залишається вакцинація. Її рекомендують зробити жителям регіону, які належать до таких груп ризику:

люди віком від 60 років; діти від 6 місяців;

вагітні жінки;

люди з хронічними захворюваннями;

люди з професійної групи ризику – лікарі, вчителі, працівники сфери обслуговування.

Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчиться 17 травня 2026 року.

Нагадаємо, з квітня 2026-го програма “Доступні ліки” поповниться новими 37 препаратами. Зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та хвороб дихальної системи.