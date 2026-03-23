Знищена будівля у Добропіллі. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У п’ятницю, 20 березня, профільна комісія при Добропільській міській ВА розглянула 126 заяв від власників нерухомості у громаді, які хочуть отримати компенсації за зруйноване внаслідок війни житло. Більшість звернень задовольнили — ці люди отримають сертифікати за програмою “єВідновлення”. Відмовили 13 заявникам, а ще 24 заяви призупинено для додаткового збору інформації.

Про такі результати розгляду журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій при Добропільській міській військовій адміністрації від 20 березня 2026 року. Документ доступний на офіційному сайті міської військової адміністрації.

Публікуємо перелік адрес, руйнування яких підтвердили рішенням комісії:

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 123;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 125;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 109;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 36;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 15;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 18;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 21;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;

місто Добропілля, вул. Лі Олександра, будинок 35;

місто Добропілля, вул.Луганського,21;

місто Добропілля, вул.Луганського,24;

місто Добропілля, проспект Шевченка,11;

місто Добропілля, вул.Незалежності,17;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 44;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 22;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 35;

місто Білицьке, вулиця Романа Шухевича, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 28;

місто Білицьке, вулиця Незалежності,15;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 26;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 7;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 27;

13 заявникам відмовили у компенсації через “невідповідність наданих даних”. Щодо 24 призупинених заяв комісія продовжує збір даних для ухвалення рішення.

Зазначимо, щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Нині комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: +38 ‪(093) 515-70-11‬ або +38 (093)340-61-41.

Нагадаємо, під час попереднього засідання згадана комісія ухвалила більше позитивних рішень.