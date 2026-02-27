Ще 96 мешканців Добропільської громади отримають компенсації за житло, знищене внаслідок воєнних дій (перелік адрес)

Прифронтове Добропілля, серпень 2025 року. Фото: надане читачкою Вільного Радіо

Спеціалізована комісія при Добропільській міській військовій адміністрації опрацювала 181 нове звернення від жителів громади стосовно виплат за зруйноване через війну житло. Більшості заявників винесли позитивне рішення — вони зможуть отримати відповідні сертифікати в рамках програми “єВідновлення”. Шістьом заявникам відмовили у виплатах, а розгляд ще 79 заяв тимчасово призупинили. Наводимо перелік адрес, яких стосуються ці рішення.

Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії від 27 лютого 2026 року з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій при Добропільській міській військовій адміністрації. Документ опублікували на офіційному сайті міської ВА.

Компенсацію за зруйноване житло отримають ще 96 власників нерухомості за наступними адресами:

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 18;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 26;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 1;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 30;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 34;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 5А;

місто Білицьке, вулиця Романа Шухевича, будинок 12.

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 19;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 28:

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 27.

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 35;

місто Добропілля, вулиця Банкова, будинок 24;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 30;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 36;

місто Добропілля, вулиця Котляревського Івана, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 24;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 29 (кв. 1-45);

місто Добропілля, вулиця Незалежності, будинок 17;

місто Добропілля, вулиця Полтавська, будинок 15;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 123;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 125;

місто Добропілля, вулиця імені Лі Олександра, будинок 18;

місто Добропілля, вулиця імені Лі Олександра, будинок 35;

місто Добропілля, вулиця імені Лі Олександра, будинок 41;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 15;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 18;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 21;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22.

Шести заявникам відмовили у компенсаціях через невідповідність наданих даних, не уточнюючи адреси. Стосовно ще 79 заяв розгляд зупинили, адже комісія поки не має достатньо інформації для рішення. У цьому випадку також адреси не уточнили.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, попереднє рішення комісії було 20 лютого, тоді компенсації затвердили 98 заявникам. Журналісти Вільного Радіо розповідали про результати в окремому матеріалі.