Профільна комісія про Добропільській міській ВА розглянула ще 107 заяв від жителів громади щодо надання компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло. Переважній більшості заявників схвалили виплати, вони отримають свої сертифікати через програму “єВідновлення”. Водночас по восьми заявах відмовили, а ще одну — призупинили. Ділимося переліком адрес, про які йдеться.

Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії від 20 лютого 2026 року з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій при Добропільській міській військовій адміністрації. Документ опублікували на офіційному сайті міської ВА.

Так, компенсацію за зруйноване житло отримають ще 98 власників нерухомості за наступними адресами:

місто Добропілля, вул. Травнева, буд.123;

місто Добропілля, вул. Травнева, буд. 125;

місто Добропілля, вул. Залізнична, буд. 30;

місто Добропілля, вул. Івана Котляревського, буд. 20;

місто Добропілля, вул. Івана Котляревського, буд. 22;

місто Добропілля, вул. Банкова, буд. 24;

місто Добропілля, вул. Олександра Лі, буд. 41;

місто Добропілля, вул. Луганська, буд. 24;

місто Білицьке, вул. Донецька, буд. 30;

місто Білицьке, вул. Донецька, буд. 12;

місто Білицьке, вул. Миру, буд. 24;

місто Білицьке, вул. Миру, буд. 18;

місто Білицьке, вул. Паркова, буд. 31;

місто Білицьке, вул. Федора Чабана, буд. 13;

місто Білицьке, вул. Федора Чабана, буд. 28;

місто Білицьке, вул. Романа Шухевича, буд. 4;

місто Білицьке, вул. Романа Шухевича, буд. 19;

місто Білицьке, вул. Романа Шухевича, буд. 29;

місто Білицьке, вул. Харківська, буд. 17;

місто Білицьке, вул. Харківська, буд. 8;

місто Білицьке, вул. Федора Чабана, буд. 11.

Восьми заявникам відмовили у компенсаціях через невідповідність наданих даних, не уточнюючи адреси. Стосовно ще однієї заяви розгляд зупинили, адже комісія поки не має достатньо інформації для рішення. У цьому випадку також адресу не уточнили.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, унаслідок попереднього засідання комісії компенсації погодили 101 власнику нерухомості в громаді. Журналісти Вільного Радіо вже писали, що відомо про адреси, за якими житло визнали зруйнованим 13 лютого.