У Добропіллі та Білецькому ще 101 власник нерухомості отримає сертифікати за зруйноване житло (перелік адрес)

13 лютого 2026 року комісія розглянула 108 заяв від жителів Добропілля та Білецького щодо компенсації за зруйноване житло. За результатами розгляду 101 власник нерухомості отримає сертифікати на нове житло. За п’ятьма адресами у компенсації відмовили. Перелік адрес наведено нижче.

Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії від 13 лютого 2026 року з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій при Добропільській міській військовій адміністрації.

Компенсацію за зруйноване житло отримають ще 101 власник нерухомості за такими будинками:

№123 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№109 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№21 у мікрорайоні Молодіжний у Добропіллі;

№22 у мікрорайоні Молодіжний у Добропіллі;

№11 по проспекту Шевченка у Добропіллі;

№30 по вулиці Незалежності у Білицькому;

№21 по вулиці Незалежності у Білицькому;

№1 по вулиці Парковій у Білицькому;

№7 по вулиці Парковій у Білицькому;

№25 по вулиці Парковій у Білицькому;

№30 по вулиці Парковій у Білицькому;

№31 по вулиці Парковій у Білицькому;

№13 по вулиці Праці у Білицькому;

№42 по вулиці Праці у Білицькому;

№13 по вулиці Харківській у Білицькому;

№15 по вулиці Харківській у Білицькому;

№27 по вулиці Харківській у Білицькому;

№31 по вулиці Харківській у Білицькому;

№35 по вулиці Харківській у Білицькому;

№19 по вулиці Романа Шухевича у Білицькому.

За п’ятьма заявами у компенсації відмовили через невідповідність наданих даних, однак адреси не уточнили. Крім цього, комісія зупинила розгляд двох заяв через нестачу документів. Адреси за цими випадками також не зазначили.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, попереднього разу комісія засідала тиждень тому — 6 лютого 2026 року. Тоді погодили 106 заяви на компенсацію за зруйноване житло в рамках програми “єВідновлення”.