За останній тиждень у Донецькій області зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У регіоні зафіксували 518 нових інфікованих — у двох виявили COVID-19. Обійшлося без летальних випадків.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).
За їхніми даними, за минулий тиждень — з 15 по 22 грудня — у Донецькій області зареєстрували 518 нових хворих на ГРВІ, з яких 2 мали підтверджений тест на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є меншою, ніж у попередній тиждень сезону.
Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, запевняють медики.
Переважно продовжують хворіти дорослі — від 18 до 64 років.
Також за останній тиждень до лікарень Донеччини госпіталізували 28 хворих на ГРВІ, з яких 20 — діти. Водночас з підтвердженим тестом на COVID-19 до лікарні потрапили 2 людей. Обійшлося без летальних випадків.
Серед іншого, за тиждень у Донецькій області медики зробили 155 щеплень від ковіду. Водночас загалом понад 1,2 мільйона вакцин отримали жителі регіону від початку епідемії у регіоні.
У ЦКПХ зауважили, що найдієвішим заходом профілактики проти грипу залишається вакцинація. Її рекомендують зробити жителям регіону, які належать до таких груп ризику:
Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчиться 17 травня 2026 року.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів припинила роботу амбулаторія №7 Центру сімейної медицини №1 м. Краматорська. Амбулаторія працювала у будинку №1А на вулиці Катерини Білокур, поки її будівля не зазнала руйнувань через атаку.