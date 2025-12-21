Підтримати
RU
Підтримати

Ще близько 340 тис. грн отримають вразливі жителі Бахмута з бюджету у грудні 2025-го (деталі)

Богдан Комаровський
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Влада Бахмута затвердила списки вразливих бахмутян, які у грудні 2025-го отримають фінансову підтримку з бюджету громади. Цього місяця на ініціативу передбачили близько 340 тисяч гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської МВА.

За документами, у грудні 2025 року на виплати окремим категоріям з-поміж вразливих жителів Бахмутської громади спрямували 342 тисячі гривень. Це кошти з місцевого бюджету. 

Так, грошову допомогу цього місяця отримають 102 людини. Сума такої фінансової підтримки варіюється від 3 до 12 тисяч гривень. Витрати абияк не можна — лише на розв’язання соціально-побутових питань.

Як бахмутянам податися на матеріальну допомогу 

Заяви на виплати матеріальної допомоги можна подавати до управління соцзахисту населення Бахмутської громади. З повним переліком необхідних документів можна ознайомитися за цим посиланням. А надіслати їх можна на одну зі скриньок відомства:

Також бахмутяни, які потребують додаткової інформації чи консультації, можуть звертатися за одним з номерів телефону: 

  • + (38) 099-713-39-80; 
  • + (38) 099-713-42-50; 
  • + (38) 095-498-76-15; 
  • + (38) 066-191-66-48.

Управління соцзахисту населення працює у будні дні з 9:00 до 17:00. 

Нагадаємо, в адміністрації Бахмутської громади склали план боротьби з корупцією серед працівників міської ради на наступні два роки. Він передбачає перевірку декларацій, контроль закупівель, навчання працівників і дії у випадку конфлікту інтересів.

Завантажити ще...