Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Влада Бахмута затвердила списки вразливих бахмутян, які у грудні 2025-го отримають фінансову підтримку з бюджету громади. Цього місяця на ініціативу передбачили близько 340 тисяч гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської МВА.

За документами, у грудні 2025 року на виплати окремим категоріям з-поміж вразливих жителів Бахмутської громади спрямували 342 тисячі гривень. Це кошти з місцевого бюджету.

Так, грошову допомогу цього місяця отримають 102 людини. Сума такої фінансової підтримки варіюється від 3 до 12 тисяч гривень. Витрати абияк не можна — лише на розв’язання соціально-побутових питань.

Як бахмутянам податися на матеріальну допомогу

Заяви на виплати матеріальної допомоги можна подавати до управління соцзахисту населення Бахмутської громади. З повним переліком необхідних документів можна ознайомитися за цим посиланням. А надіслати їх можна на одну зі скриньок відомства:

Також бахмутяни, які потребують додаткової інформації чи консультації, можуть звертатися за одним з номерів телефону:

+ (38) 099-713-39-80;

+ (38) 099-713-42-50;

+ (38) 095-498-76-15;

+ (38) 066-191-66-48.

Управління соцзахисту населення працює у будні дні з 9:00 до 17:00.

Нагадаємо, в адміністрації Бахмутської громади склали план боротьби з корупцією серед працівників міської ради на наступні два роки. Він передбачає перевірку декларацій, контроль закупівель, навчання працівників і дії у випадку конфлікту інтересів.