В адміністрації Бахмутської громади склали план боротьби з корупцією серед працівників міської ради на наступні два роки. Він передбачає перевірку декларацій, контроль закупівель, навчання працівників і дії у випадку конфлікту інтересів.
Про це стало відомо з розпорядження №307рр начальника Бахмутської міської військової адміністрації.
15 грудня у міській ВА ухвалили перелік заходів щодо антикорупційної діяльності в апараті міської ради на 2026-2027 роки.
Декілька пунктів плану присвячені прозорому декларуванню. Так, у військовій адміністрації:
Для працівників проводитимуть консультації та тренінги в антикорупційній сфері, а також слідкуватимуть за змінами в законодавстві й роз’яснюватимуть їх.
У плані є й низка інших заходів:
Також план передбачає, що місцева влада буде регулярно оновлювати розділ “Запобігання проявам корупції” на сайті міської ради.
Виконання всіх цих пунктів поклали на головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами Бахмутської міської ради Сергія Косаковського разом із керівниками виконавчих органів міськради та комунальних установ громади. А стежити за виконанням розпорядження буде керуючий Бахмутської ВА Олександр Марченко.
