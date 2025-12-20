Ілюстративне фото: Вільне Радіо

В адміністрації Бахмутської громади склали план боротьби з корупцією серед працівників міської ради на наступні два роки. Він передбачає перевірку декларацій, контроль закупівель, навчання працівників і дії у випадку конфлікту інтересів.

Про це стало відомо з розпорядження №307рр начальника Бахмутської міської військової адміністрації.

15 грудня у міській ВА ухвалили перелік заходів щодо антикорупційної діяльності в апараті міської ради на 2026-2027 роки.

Декілька пунктів плану присвячені прозорому декларуванню. Так, у військовій адміністрації:

стежитимуть за тим, щоб посадовці міської ради своєчасно подавали декларації та перевірятимуть інформацію у єдиному державному реєстрі декларацій;

контролюватимуть повідомлення про зміни у майновому стані працівників;

надсилатимуть інформацію до НАЗК про порушення у деклараціях.

Для працівників проводитимуть консультації та тренінги в антикорупційній сфері, а також слідкуватимуть за змінами в законодавстві й роз’яснюватимуть їх.

У плані є й низка інших заходів:

перевіряти розпорядження та кадрові рішення, щоб уникнути корупційних ризиків;

виявляти та усувати конфлікти інтересів серед посадовців;

контролювати прозорість закупівель товарів, робіт і послуг;

проводити службові перевірки у разі порушень законів про запобігання корупції;

брати участь у відборі кандидатів на вакантні посади;

повідомляти керівництво та уповноважені органи про факти можливих корупційних порушень;

розглядати повідомлення від викривачів та забезпечувати їхній захист;

допомагати врегулювати виявлені конфлікти інтересів та інформувати керівництво і НАЗК;

оцінювати корупційні ризики та пропонувати заходи для їх усунення.

Також план передбачає, що місцева влада буде регулярно оновлювати розділ “Запобігання проявам корупції” на сайті міської ради.

Виконання всіх цих пунктів поклали на головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами Бахмутської міської ради Сергія Косаковського разом із керівниками виконавчих органів міськради та комунальних установ громади. А стежити за виконанням розпорядження буде керуючий Бахмутської ВА Олександр Марченко.

