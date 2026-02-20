Житловий сертифікат “єВідновлення”. Ілюстративне фото: “Суспільне. Чернігів”

Профільна комісія при Іллінівській сільській ВА 19 лютого ухвалила компенсації за знищену війною нерухомість чотирьом заявникам. За державною програмою “єВідновлення” ці люди отримають сертифікати загалом на понад 3,4 мільйона гривень. Комісії напередодні вдалося опрацювати 17 заяв, по більшості вирішили поновити розгляд.

Про це повідомили у пресслужбі Іллінівської міської ВА.

Розгляд восьми заяв поновили. Для чотирьох заявників його продовжили на 30 календарних днів, для інших — безстроково. Розгляди поновили після перерви через усунення обставин, які змусили зупинити роботу над ними раніше.

Розгляд трьох заяв зупинили через відсутність необхідних документів у двох випадках і неможливість обстеження об’єкта з міркувань безпеки в одному.

Ще одному заявнику відмовили у компенсації нібито через виявлення недостовірних даних у заяві.

Розгляд останньої заявки перенесли на наступне засідання.

Номери заяв, про які йдеться, вказані у повному тексті рішення комісії. Ознайомитися можна за посиланням.

На сайті Іллінівської сільської військової адміністрації можна ознайомитися з переліком документів, які необхідно зібрати, щоб отримати компенсацію за знищене майно.

З питань щодо роботи комісії консультацію можна отримати за телефоном +380627262429 з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00.

Звернення чи документи в адміністрації просять надіслати на e-mail: [email protected]

