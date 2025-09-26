Данило Чуфаров на чемпіонаті світу-2025 з параплавання. Фото: IPC/Simone Castrovillari

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У п’ятий день чемпіонату світу українські параплавці піднялися на третє місце медального заліку, здобувши ще 11 нагород. Три з них, зокрема одне “золото” і два “срібла”, вибороли спортсмени з Донеччини: Андрій Трусов, Данило Чуфаров та Ігор Німченко.

Про це пише “Суспільне Спорт”.

Маріуполець Андрій Трусов здобуває золоту медаль другий день поспіль. Протягом п’ятого дня змагань спортсмен виборов “золото” на 50 метрів батерфляєм у класі S7, у якому змагаються параплавці з обмеженою функціональністю нижніх кінцівок. Торік ця дистанція принесла Андрію Трусову паралімпійський титул у Парижі. Цього разу плавець подолав її за 28,95 секунди, вдруге перемігши колумбійця Карлоса Серрано Сарате.

Андрій Трусов. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Спортсмен із Маріуполя Данило Чуфаров додав до своїх нагород ще одну медаль — цього разу срібну. Параплавець виборов її на 100 метрах вільним стилем у класі SM11 серед учасників із порушенням зору.

Також срібну медаль виборов соледарець Ігор Німченко. Спортсмен став другим на 100 метрах батерфляєм — таку ж нагороду спортсмен здобув на дистанції протягом Паралімпійських ігор у Парижі.

Ігор Німченко. Ілюстративне фото з архіву спортсмена

Загалом за п’ять днів чемпіонату світу з параплавання в Сінгапурі українські спортсмени вибороли 37 нагород: 12 золотих, 13 срібних та 12 бронзових.

Нагадаємо, протягом четвертого дня чемпіонату світу в Сінгапурі спортсмени з Донеччини вибороли українській збірній три “золота”.