Спортсмени Донеччини вибороли три “золота” у четвертий день Чемпіонаті світу з параплавання в Сінгапурі

Данило Чуфаров на Чемпіонаті світу-2025 з параплавання. Фото: IPC/Simone Castrovillari

Україна здобула девʼять медалей за четвертий день Чемпіонату світу 2025 року з параплавання у Сінгапурі. Три “золота” з них вибороли спортсмени Донецької області — Данило Чуфаров, Андрій Трусов та Вероніка Коржова.

Про це пише “Суспільне. Спорт”.

Українська збірна перетнула екватор Чемпіонату світу з параплавання, який четвертий день триває в Сінгапурі. Усього країна завоювала дев’ять медалей, з яких три здобули спортсменами з Донецької області.

Зокрема, четверте “золото” турніру виборов девʼятиразовий призер Паралімпійських ігор Данило Чуфаров з Маріуполя. Спортсмен переміг на дистанції 200 метрів комплексним плаванням у класі SM11 — серед учасників із порушеннями зору. Чуфаров показав час 2:19.34 хвилини та взяв реванш у нідерландця Роґіра Дорсмана.

Також параплавець зі Слов’янської громади Андрій Трусов виграв золоту медаль стометрівки на спині в класі S7 — на дистанції, в якій українцеві належить світовий рекорд. Цього разу Трусов подолав її за 1:09.60 хв, випередивши срібного медаліста, італійця Федеріко Бічеллі, на 2.57 с.

У цій самій дисципліні, але серед жінок чемпіонкою світу вперше в карʼєрі стала 17-річна Вероніка Коржова з Соледарської громади. Плавчиня фінішувала першою з часом 1:22.10 хв, вирвавши перемогу у дворазової паралімпійської чемпіонки, канадки Даніель Дорріс, — відстала від українки на одну секунду та посіла другу сходинку.

За підсумком чотирьох днів змагань на чемпіонаті українські параплавці мають у доробку 26 нагород: по вісім золотих та срібних, а ще десять бронзових.

Нагадаємо, п’ятеро спортсменів з Донецької області вибороли у Копенгагені дві срібні та дві бронзові нагороди. Там завершився 6-й Кубок Європи з карате JKS, який зібрав понад 1700 спортсменів із 19 країн.