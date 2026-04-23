Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Влада Донеччини спрямувала ще понад 73 мільйони гривень на підтримку ЗСУ, які боронять область. Цим коштом мають закупити необхідне для війська обладнання. Також гроші на оборону отримають Новодонецька та Словʼянська громади — це окрема підтримка.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалили на засіданні Ради оборони області, а відомо стало про це у четвер, 23 квітня. Захисники отримають ще більш як 73 мільйони гривень.

Ймовірно, як і зазвичай, кошти спрямують на закупівлю необхідного обладнання — засобів РЕБ, БпЛА та FPV-дронів. Раніше голова ОВА неодноразово зазначав, що саме таке обладнання є “критично необхідним для протидії окупантам та збереження життів українських військових”.

Окрім цього, Рада оборони спрямовуємо кошти з обласного бюджету для оборони Новодонецької та Словʼянської громад. Суму такої підтримки не уточнюють.

“Подякував усім представникам Сил оборони України, які сьогодні виконують бойові завдання на Донеччині, працюють заради безпеки наших людей. Оборона області та збереження життя наших жителів — першочерговий пріоритет у роботі Донецької ОВА та всіх наших громад”, — резюмував Філашкін.

Нагадаємо, слідчі ДБР завершили розслідування щодо офіцера, через нібито недбалість якого бойовий підрозділ втратив 84 FPV-дрони. Безпілотники виявили під час іншого розслідування, повернули власникам, а командира планують віддати під суд.